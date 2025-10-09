Ingresar
Obras Públicas de la Municipalidad trabaja en horario nocturno para el mantenimiento de semipeatonales

Las tareas comenzaron a las 22 horas y se extendieron hasta la madrugada, buscando evitar inconvenientes y contratiempos en la circulación vehicular durante los horarios pico, en los que se desarrolla la actividad comercial.

Hoy 09:47

La Dirección de Obras Públicas de la Capital realizó durante el miércoles trabajos nocturnos de reparación en las semipeatonales del microcentro.

Las tareas comenzaron a las 22 horas y se extendieron hasta la madrugada, buscando evitar inconvenientes y contratiempos en la circulación vehicular durante los horarios pico, en los que se desarrolla la actividad comercial.

En la jornada del miércoles, los operarios intervinieron en calle Libertad, entre Belgrano y La Plata; y sobre calle Independencia, entre Libertad y Avellaneda. Por lo tanto, se interrumpió el paso de vehículos en Belgrano y Libertad y en Independencia antes del cruce con Avellaneda.

El jueves, los empleados municipales trabajarán sobre calle Avellaneda, entre Independencia y Belgrano. También se hará lo propio en 24 de Septiembre, desde 9 de Julio hasta Avellaneda.

Para facilitar las tareas, habrá cortes de tránsito en Avellaneda e Independencia y en 9 de Julio y 24 de Septiembre.

