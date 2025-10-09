Hockey sobre césped: Alemán comenzó con el pie derecho en el Súper 8

El Club Alemán arrancó el Súper 8 de hockey sobre césped de la mejor manera. En su estreno en la competencia que se disputa en Santiago del Estero, los Teutones derrotaron 5-2 a Gimnasia y Esgrima de Rosario para sumar sus primeras tres unidades.
Los Teutones derrotaron a GER en su estreno en la competencia de clubes más importantes del hockey sobre césped.
El Club Alemán arrancó el Súper 8 de hockey sobre césped de la mejor manera. En su estreno en la competencia que se disputa en Santiago del Estero, los Teutones derrotaron 5-2 a Gimnasia y Esgrima de Rosario para sumar sus primeras tres unidades. Los dirigidos por Facundo Paredes no tardaron en sacaron diferencias. En el primer cuarto, Maximiliano Pozzebón estampó el 1-0 con un potente remate cruzado, mientras que Gastón Bosso decretó el segundo para los mendocinos por medio de un preciso córner corto. En el segundo período, Bosso amplió aún más la ventaja por la misma vía, mientras que los rosarinos (también de corto) descontaron para darle dramatismo al complemento. En el tercer capítulo, los mendocinos volvieron a golpear en el mejor momento de GER y marcaron el 4-1 con un tanto de Santino Moretti. Ya en el inicio del último cuarto, Gimnasia y Esgrima volvió a anotar, pero Bosso, por tercera vez desde el corto, decretó el definitivo 5-2. Con este resultado, Alemán sumó sus primeros tres puntos en el prestigioso campeonato nacional y mañana buscará estirar su racha en el duelo ante Banco Provincia de Buenos Aires, el cual está previsto a las 17:40. El cierre de la ronda inicial tendrá lugar el viernes en el mismo horario contra Mitre. Alemán llega a este Súper 8 como el gran multicampeón mendocino. Los Teutones conquistaron todo lo que tuvieron a su alcance a nivel local durante 2024 y, en este 2025, continuaron ampliando sus vitrinas con la Copa de Honor y el Torneo Apertura. Bajo la conducción de Paredes, el equipo se mantiene invicto en el Clausura y parte como principal candidato a quedarse con la corona. Ahora, el gran desafío estará en el campeonato nacional, una competencia que hasta el momento le ha sido esquiva en las dos ediciones anteriores en las que participó.
Alemán y el desafío a nivel nacional
El Club Alemán arrancó el Súper 8 de hockey sobre césped de la mejor manera. En su estreno en la competencia que se disputa en Santiago del Estero, los Teutones derrotaron 5-2 a Gimnasia y Esgrima de Rosario para sumar sus primeras tres unidades.
Los dirigidos por Facundo Paredes no tardaron en sacaron diferencias. En el primer cuarto, Maximiliano Pozzebón estampó el 1-0 con un potente remate cruzado, mientras que Gastón Bosso decretó el segundo para los mendocinos por medio de un preciso córner corto.
En el segundo período, Bosso amplió aún más la ventaja por la misma vía, mientras que los rosarinos (también de corto) descontaron para darle dramatismo al complemento. En el tercer capítulo, los mendocinos volvieron a golpear en el mejor momento de GER y marcaron el 4-1 con un tanto de Santino Moretti. Ya en el inicio del último cuarto, Gimnasia y Esgrima volvió a anotar, pero Bosso, por tercera vez desde el corto, decretó el definitivo 5-2.
Con este resultado, Alemán sumó sus primeros tres puntos en el prestigioso campeonato nacional y mañana buscará estirar su racha en el duelo ante Banco Provincia de Buenos Aires, el cual está previsto a las 17:40. El cierre de la ronda inicial tendrá lugar el viernes en el mismo horario contra Mitre.
Alemán llega a este Súper 8 como el gran multicampeón mendocino. Los Teutones conquistaron todo lo que tuvieron a su alcance a nivel local durante 2024 y, en este 2025, continuaron ampliando sus vitrinas con la Copa de Honor y el Torneo Apertura.
Bajo la conducción de Paredes, el equipo se mantiene invicto en el Clausura y parte como principal candidato a quedarse con la corona. Ahora, el gran desafío estará en el campeonato nacional, una competencia que hasta el momento le ha sido esquiva en las dos ediciones anteriores en las que participó.