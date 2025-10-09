Robaron en un merendero de Córdoba y dejaron sin viandas a decenas de niños

Delincuentes sustraen utensilios de cocina, garrafas y mercadería de un centro comunitario en Colinas del Cerro, afectando la continuidad de las actividades.

Hoy 10:28

Delincuentes ingresan a un merendero de Córdoba y se llevan los elementos que utilizan para preparar las viandas de los chicos, generando malestar y conmoción entre los vecinos del barrio Colinas del Cerro.

El hecho ocurre este miércoles en el establecimiento ubicado en Manuel Amuchástegui 1045. Según relata Claudia, la encargada del lugar, ella cierra el merendero a las 18.30, y horas después un vecino le avisa que el portón trasero está abierto. Al llegar, constata el robo.

“Fui con mi hijo y vemos que está todo destruido y que se robaron lo que más pudieron”, dice Claudia en diálogo con El Doce TV. Los delincuentes se llevan garrafas, ollas, cubiertos, utensilios de cocina, mercadería, golosinas, multiprocesadora, equipo de música y focos de luz. Incluso prenden fuego algunos rincones del salón, lo que provoca destrozos en muebles y agrava la situación.

Claudia cree que no iniciaron el fuego para hacer daño, sino para iluminarse, ya que también se llevan las lámparas. Sin embargo, el daño más grave afecta la preparación de las viandas. “Se roban la garrafa con la manguera y las ollas, y no tenemos cómo preparar la merienda para los niños”, explica.

El merendero atiende a unos 70 chicos por día, pero sus actividades están ahora directamente afectadas por el robo. “La garrafa es lo más urgente que necesitamos. No tenemos cómo seguir haciéndole la leche a los niños”, lamenta Claudia.