Paulo Díaz, ante una nueva oportunidad para redimirse en River frente a Sarmiento

El defensor chileno volvería al once titular por la ausencia de Rivero y busca recuperar la confianza de Gallardo y los hinchas.

Hoy 10:38

La historia de Paulo Díaz en River atraviesa un momento de quiebre. De ser uno de los pilares de la defensa millonaria, pasó a perder terreno tras su floja actuación en el partido de ida ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde sufrió con los ataques de Vitor Roque y López. Desde entonces, Marcelo Gallardo apostó por una nueva dupla central conformada por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, que rindió con solidez y relegó al chileno al banco.

Sin embargo, el destino vuelve a abrirle una puerta. Para el encuentro de este domingo a las 19.15 ante Sarmiento de Junín, River afrontará numerosas bajas por la fecha FIFA, entre ellas la del propio Rivero, citado a la Selección Argentina. Así, Díaz se perfila como titular en el Monumental, con la chance de demostrar que sigue vigente y recuperar la confianza perdida.

El defensor no fue convocado por Chile para esta ventana internacional, luego de ser criticado por su bajo nivel ante Brasil en las Eliminatorias. Esa situación, sumada a la intención del técnico Sebastián Miranda de probar alternativas jóvenes, le dio un respiro en Buenos Aires y la posibilidad de reencontrarse con su mejor versión en River.

Aunque fue titular en la derrota frente a Deportivo Riestra, Díaz no sumó minutos en partidos clave como la vuelta ante Palmeiras en Brasil o el duelo con Racing por Copa Argentina. Pese a eso, el chileno mantiene contrato hasta diciembre de 2027, aunque no se descarta que el club evalúe una posible salida en el próximo mercado, ante sondeos desde el fútbol de Medio Oriente y cierto desgaste con la hinchada.

El domingo, más que un partido, será una oportunidad de redención para Paulo Díaz, que buscará volver a ser el líder defensivo que River supo necesitar.