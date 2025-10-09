Israel advirtió que no liberará a los responsables del ataque del 7 de octubre en el acuerdo con Hamas

A pesar de las negociaciones por el cese al fuego, Israel confirmó que no incluirá en el acuerdo de paz a los miembros de Hamas que participaron en los ataques del 7 de octubre.

En el marco de las conversaciones de paz entre Israel y Hamas, el gobierno israelí ha dejado claro que no liberará a los miembros de Hamas que estuvieron involucrados en el ataque del 7 de octubre de 2023, a pesar de los acuerdos alcanzados para el intercambio de prisioneros.

Israel ha estado negociando la liberación de 1950 prisioneros palestinos a cambio de los rehenes israelíes que aún permanecen en Gaza. Sin embargo, en una postura firme, las autoridades israelíes advirtieron que este acuerdo no incluirá a los miembros de Hamas que hayan sido responsables del ataque terrorista de esa fecha, que resultó en la muerte de más de 1400 personas en Israel.

Este ataque, calificado como uno de los más mortales de la historia reciente, involucró una serie de asaltos coordinados, que incluyeron incursiones en comunidades israelíes y el secuestro de decenas de personas, tanto civiles como militares. A raíz de este evento, Israel ha sostenido que no negociará con aquellos responsables de perpetrar el ataque, lo que limita el alcance de las negociaciones con Hamas.

Se estima que los prisioneros liberados serán principalmente aquellos detenidos por cargos menos graves y que no están involucrados en los ataques más recientes. A pesar de este avance, las tensiones persisten, ya que muchas figuras clave dentro de Hamas, responsables del ataque, siguen siendo una línea roja para el gobierno israelí.

Este anuncio llega después de días de intensas negociaciones, en las cuales los rehenes israelíes son uno de los puntos clave, y mientras las conversaciones continúan, se espera que la situación en Gaza siga siendo tensa, con presiones tanto internas como internacionales sobre el proceso de paz.