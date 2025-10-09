Racing recibió dos buenas noticias: Vietto y Zaracho trabajaron a la par y se ilusionan con volver

Los mediocampistas completaron la práctica con normalidad tras varias semanas de lesión y podrían reaparecer ante Banfield. Costas celebra en medio de un panorama complicado.

Hoy 10:46

En medio de un contexto con bajas sensibles y días difíciles, Racing recibió una bocanada de aire fresco en el entrenamiento de este jueves. Luciano Vietto y Matías Zaracho trabajaron a la par del grupo por primera vez en varias semanas y encendieron la ilusión de Gustavo Costas de cara al tramo final del año, justo cuando el plantel intenta recomponerse tras las lesiones de Elías Torres (rotura de ligamento cruzado anterior) y Franco Pardo (desgarro en el aductor izquierdo).

Ambos jugadores superaron sus molestias musculares y podrían volver a ser convocados para el duelo ante Banfield, este sábado a las 19:00 en el estadio Florencio Sola. Vietto y Zaracho se perdieron los últimos tres compromisos de la Academia —el clásico de Avellaneda, la eliminación por Copa Argentina frente a River y el empate ante Independiente Rivadavia—, pero su evolución abre la puerta al regreso.

Para Costas, tener nuevamente disponibles a dos futbolistas de jerarquía es casi como sumar dos refuerzos clave, sobre todo pensando en la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo, donde Racing necesitará experiencia y variantes en el mediocampo. Zaracho dejó atrás una molestia en la cicatriz de un viejo desgarro en el recto anterior derecho, mientras que Vietto se recuperó de una lesión en el isquiotibial semimembranoso.

Más allá del alivio deportivo, el regreso de Vietto también tiene un condimento contractual: su vínculo con Racing vence a fin de año, y si bien la dirigencia busca extenderlo hasta diciembre de 2026, aún no hubo avances concretos.

Con Banfield y Aldosivi en el horizonte antes del cruce con Flamengo, la intención del cuerpo técnico es que ambos sumen minutos gradualmente. Si no hay contratiempos, tanto Vietto como Zaracho estarán disponibles para la ida de semifinales, el próximo 22 de octubre.