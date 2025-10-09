Brutal agresión y robo a un joven en Las Termas: fue atacado a patadas y lo despojaron de su celular

El ataque ocurrió en horas de la madrugada del jueves, por la intersección de calles Francisco de Uriarte y Chaco.

En la madrugada del jueves, alrededor de las 00:30 horas, Las Termas de Río Hondo se vio sacudida por una brutal agresión que dejó a un joven de 17 años gravemente herido. Llanos caminaba junto a su primo Díaz por la intersección de calles Francisco de Uriarte y Chaco cuando fueron interceptados por dos delincuentes armados con armas blancas que surgieron de una zona montuosa.

Según el testimonio de la madre del joven agredido, los atacantes golpearon a Emiliano sin piedad. Uno de los delincuentes le aplicó una violenta patada en las piernas, lo que provocó que el joven cayera pesadamente sobre el asfalto. En el suelo, los agresores continuaron golpeándolo con patadas en la cabeza hasta dejarlo ensangrentado y aturdido, mientras lo amenazaban con matarlo si no entregaba sus pertenencias.

"Dame lo que tengas o te vamos a matar", habrían dicho los delincuentes antes de robarle su teléfono celular y huir rápidamente del lugar.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud de Las Termas de Río Hondo, donde fue asistido por el Dr. José Nabih Jorge, quien le practicó tres puntos de sutura en la cabeza debido a las lesiones sufridas durante el violento ataque.

La denuncia fue radicada por la madre del joven en la Comisaría Comunitaria N° 40, y el caso fue puesto bajo la intervención del Fiscal de turno, Dr. Carlos Vega, quien dispuso la intervención del Departamento de Robo y Hurto y la realización de inspección ocular en el lugar, además de una intensa búsqueda de los responsables.