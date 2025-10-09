Tierra del Fuego pide “explicaciones inmediatas” por supuestas reuniones de funcionarios de Defensa en la Embajada Británica

El gobernador Gustavo Melella se hizo eco de las versiones sobre "reuniones reservadas". Interpeló el ministro Luis Petri.

Hoy 11:50

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se hizo eco de las versiones sobre supuestos encuentros en la Embajada Británica con funcionarios del Ministerio de Defensa.

"Repudiamos categóricamente estos hechos y exigimos explicaciones públicas e inmediatas al Ministro Luis Petri", posteó en X.

El mandatario provincial expresó que de confirmarse estos encuentros, configuran una "una acción de extrema gravedad institucional", debido a que contradice el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

"Mantener vínculos de cooperación militar o académica en secreto con la potencia ocupante, que mantiene una base militar en nuestro territorio y realiza ejercicios con la OTAN, es inaceptable. Ofende la memoria de nuestros caídos, veteranos y a todo el pueblo argentino", manifestó.

Según las versiones, la embajada habría convocado a miembros de las Fuerzas Armadas argentinas a un encuentro reservado. Además, Cancillería suspendió la reunión del Consejo Nacional de Asesores en los Asuntos Relativos a las Islas Malvinas.

Melella agregó que la situación reviste gravedad por las posible instalación de una base militar de Estados Unidos en Ushuaia.

"No permitiremos que conviertan a la provincia en un tablero de disputas ajenas a nuestros intereses y a nuestra vocación de paz", sentenció.

El 30 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial el DNU 697/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos a nuestro territorio para participar en el ejercicio militar denominado “Tridente”.

"Tierra del Fuego no será escenario de negociaciones secretas que vulneren la integridad territorial argentina. El silencio del ministro Petri solo genera más desconfianza. Exigimos transparencia y respeto institucional", agregó el gobernador fueguino.

En tanto, desde inicios de octubre se desarrolla en las Malvinas ejercicios militares llamados "ExCape Sword", con maniobras terrestres y navales en zonas de Puerto Argentino, mientras la Universidad Nacional de la Defensa, en colaboración con el Ministerio de Defensa de Reino Unido, una charla denominada “Perspectivas y lecciones del conflicto en Ucrania”.

"Mientras el Gobierno Nacional retrocede en su compromiso con la Cuestión Malvinas, desde Tierra del Fuego reafirmamos nuestra lealtad irrenunciable a la Patria. La defensa de la soberanía no admite dobles discursos", posteó el gobernador Melella.

Y concluyó: "Las Malvinas son y serán argentinas. Todo diálogo con el Reino Unido debe tener un solo objetivo: la recuperación pacífica de nuestra soberanía. No claudicaremos en este principio".