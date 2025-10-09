Scaloni define el once en la última práctica de la Selección Argentina

El DT define el equipo para el amistoso ante Venezuela: el arco, el mediocampo y la posible sorpresa de Nicolás Paz siguen en debate.

Hoy 14:27

La Selección Argentina se prepara para el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre, enfrentando a Venezuela, y Lionel Scaloni encara la última práctica previa con varias incógnitas por resolver en busca de equilibrio y ritmo antes del debut.

La mayor duda pasa por el arco. Emiliano “Dibu” Martínez arrastra una molestia muscular en el gemelo, y aunque desea estar en el partido, el cuerpo técnico evaluará su evolución hasta último momento, tras la práctica vespertina programada para las 17. Su participación dependerá de cómo responda físicamente, pese a que el desgarro no lo marginó de la última presentación con Aston Villa en la Premier League.

En defensa, el esquema parece definido: Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Marcos Senesi y Nicolás González fueron los elegidos en el ensayo principal, aunque podría haber algún retoque de último momento según el estado físico del plantel.

El mediocampo sigue siendo un área de incertidumbre. Scaloni probó con Leandro Paredes como eje y Alexis Mac Allister como acompañante, mientras que la elección entre Enzo Fernández o Giovani Lo Celso definirá el perfil del equipo: más vertical y dinámico con Enzo, o con mayor control y pausa con Lo Celso.

Otra novedad es Nicolás Paz, juvenil surgido del Real Madrid y actualmente en el Como de Italia, que participó del ensayo principal y se perfila como una sorpresa en el once titular, acompañando a Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Por ahora, Lionel Messi no sería titular ante la Vinotinto.

El once que ensayó Scaloni sería: Dibu Martínez; Montiel, Cuti Romero, Senesi y Nicolás González; Mac Allister, Paredes, Enzo Fernández o Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.