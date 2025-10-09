Independiente BBC abrirá la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet

El equipo santiagueño debutará el 31 de octubre ante Villa San Martín en Chaco, en el inicio de una temporada que promete ser apasionante.

La Liga Argentina de Básquetbol, la segunda categoría del básquet nacional que otorga ascenso a la Liga Nacional, está lista para iniciar una nueva temporada. Con 34 equipos divididos en dos conferencias, la competencia comenzará el viernes 31 de octubre y todos los partidos podrán seguirse a través de Básquet Pass, con un encuentro semanal en dúplex por DeporTV.

Independiente BBC, tendrá un papel protagónico al abrir la competencia frente a Villa San Martín de Resistencia en la Conferencia Norte. Ese mismo día, también debutarán Huracán de Las Heras e Hindú Club de Córdoba, ambos recién ascendidos desde La Liga Federal.

El calendario oficial de la fase regular se desarrollará de manera intensa hasta el 21 de diciembre, con partidos diarios, y luego tendrá un receso por las fiestas. La competencia se reanudará el 8 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 27 de marzo, cuando culminará la fase regular para dar paso a los playoffs.

Formato de la competencia

Los 34 equipos disputarán un torneo único dividido en dos conferencias, con partidos de ida y vuelta dentro de cada conferencia, totalizando 32 encuentros por equipo. Los mejores cuatro de cada conferencia avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los ubicados del 5º al 12º disputarán una reclasificación. En cuartos de final se cruzarán los mejores equipos de la Conferencia Norte y Sur, y la serie final definirá el ascenso a la Liga Nacional 2026/27.

Descensos

La temporada 2025/26 contempla dos descensos, correspondientes a los equipos que terminen últimos en cada conferencia. No habrá playoffs por permanencia.

Primeras dos semanas: partidos de Independiente BBC

31/10 : Villa San Martín de Resistencia vs Independiente BBC

: Villa San Martín de Resistencia vs Independiente BBC 02/11 : Comunicaciones de Mercedes vs Independiente BBC

: Comunicaciones de Mercedes vs Independiente BBC 06/11 : Independiente BBC vs Jujuy Básquet

: Independiente BBC vs Jujuy Básquet 09/11: Independiente BBC vs Rivadavia Básquet

Con el debut ya confirmado y varios encuentros clave en las primeras semanas, Independiente BBC inicia su camino en la Liga Argentina con la ilusión de ser protagonista y pelear por el ascenso a la elite del básquet nacional.