Zamora y el jefe de Gabinete recibieron a estudiantes de seis departamentos

El gobernador junto a Elías Suárez mantuvieron una charla amena con los alumnos que cursan el último año del secundario en establecimientos de Taboada, Robles, Banda, Silípica, Choya y Belgrano.

Hoy 15:06

En el marco de las actividades desarrolladas a través del programa “Conociendo mi provincia”, el gobernador Gerardo Zamora, junto al jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, recibieron este jueves en Casa de Gobierno la visita de alumnos que cursan el último año del secundario en establecimientos de los departamentos Taboada, Robles, Banda, Silípica, Choya y Belgrano.

Los contingentes pertenecen al Colegio Secundario Sagrada Familia de Añatuya, Dpto. Taboada; a las escuelas Piloto N° 1 y Técnica N° 12 de Fernández, Robles; al Agrupamiento N° 86.126 de El Simbol, Silípica; al Colegio Secundario Ciudad del Barco de El Polear, Dpto. Banda; al Secundario Madre Antula de Laprida, Choya, y a los secundarios de las localidades de Fortín Inca y Guardia Escolta con sede en el Agrupamiento N° 86.100 de Cuatro Bocas, instituciones ubicadas en el Dpto. Belgrano.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos “Juan F. Ibarra” donde los estudiantes estuvieron acompañados por sus docentes, quienes mantuvieron una charla amena con el mandatario provincial y el jefe de Gabinete, y aprovecharon la oportunidad para hacer un reconocimiento al Gobierno de la provincia por la inversión sostenida en materia educativa, tanto en infraestructura, como en equipamiento, herramientas tecnológicas, acceso a internet y a través de este tipo de programas que permiten ampliar los conocimientos sobre la provincia mediante un recorrido por la ciudad Capital, Las Termas y Villa La Punta.

Zamora dio la bienvenida a los contingentes, y a los docentes agradeció por ejercer su profesión con compromiso y responsabilidad. También brindó una reseña histórica de la conformación democrática del país, el rol fundamental de Santiago del Estero.

Además, hizo alusión al desarrollo del programa “Conociendo mi provincia”, cuya continuidad está garantizada, como parte de una fuerte apuesta del Estado a la educación para las nuevas generaciones, para consolidar el crecimiento que desde hace tiempo vive Santiago del Estero.

Con esta finalidad dijo: “Buscamos también que todos los jóvenes tengan acceso herramientas tecnológicas, es por eso que esperamos que hasta fin de año todas las escuelas cuenten con internet, lo cual significa inversión para brindar igualdad educativa”.