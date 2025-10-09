Ingresar
Canal 7, Diario Panorama y Radio Panorama presentes en el CAPER SHOW 2025

El evento más importante de la industria audiovisual reunió a más de 5.000 profesionales del país y Latinoamérica.

Hoy 15:39

Canal 7, Diario Panorama y Radio Panorama participaron del CAPER SHOW 2025, uno de los encuentros más destacados del sector audiovisual en la región. La cita tuvo lugar del 7 al 9 de octubre en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, y reunió a referentes del broadcast, cable, cine, audio e iluminación.

Organizado desde 1992 por la Cámara Argentina de Fabricantes e Integradores de Equipamiento Audiovisual Profesional (CAPER), el evento se consolida año tras año como un espacio clave para el intercambio de conocimientos y la actualización tecnológica del sector.

Durante las tres jornadas, más de 5.000 profesionales, técnicos, docentes y estudiantes participaron de capacitaciones, workshops, master classes, conferencias y demostraciones en vivo, a cargo de especialistas nacionales e internacionales.

Además de su tradicional exposición de equipamiento y soluciones audiovisuales, CAPER SHOW ofreció un completo programa técnico-académico con la participación de directores de cine y televisión, coloristas, sonidistas, ingenieros y expertos en efectos visuales.

La presencia de los medios santiagueños en este encuentro reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y la excelencia en la comunicación, fortaleciendo su vínculo con las últimas tendencias del mundo audiovisual.

