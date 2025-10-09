Ingresar
La recolección de residuos domiciliarios será normal este viernes

El personal de Servicios Urbanos realizará los recorridos con los camiones recolectores en todos los barrios, en los horarios del turno mañana, a partir de las 7, y por la tarde, desde las 17 horas.

La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital comunicó que este viernes 10 de octubre, jornada no laborable, por la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural, el servicio de recolección de residuos domiciliarios funcionará de manera habitual, cumpliéndose el cronograma semanal.

Por ello, el personal de Servicios Urbanos realizará los recorridos con los camiones recolectores en todos los barrios, en los horarios:

mañana, a partir de las 7

tarde, desde las 17 horas.

Asimismo, se recordó a los vecinos que se deben sacar los residuos correctamente embolsados minutos antes del paso del camión recolector, evitando colocar vidrios o restos de botellas sin su debido envoltorio en papeles o cartones.

