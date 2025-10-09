La Municipalidad organizará la Expo Urbana 2025 en el Parque Mama Antula con la participación de jóvenes

Se desarrollarán partidos de ajedrez, tenis de mesa, skate, BMX free, break dance, básquet 3x3, muro de escalada y atletismo, que tendrán como escenario central los espacios del moderno parque.

Hoy 22:27

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de la Juventud, organizará este viernes 10 de 18 a 22 horas la Expo Urbana 2025 en el Parque Mama Antula, donde se reunirán el deporte, la cultura y la música para el disfrute de los jóvenes y de las familias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se desarrollarán partidos de ajedrez, tenis de mesa, skate, BMX free, break dance, básquet 3x3, muro de escalada y atletismo, que tendrán como escenario central los espacios del moderno parque, especialmente diseñados para la práctica de esas disciplinas.

Te recomendamos: La recolección de residuos domiciliarios será normal este viernes

Además, en un escenario montado en el flamante espacio verde, se presentarán academias de danzas urbanas y grupos musicales del género urbano, garantizando una tarde-noche cargada de energía, talento y creatividad.

La Expo Urbana forma parte del cierre del Mes de las Juventudes, consolidándose como un espacio de encuentro donde los jóvenes de la ciudad son protagonistas a través del deporte, la expresión artística y la vida saludable.