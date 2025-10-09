La intendente Fuentes recibió a los planteles de hockey del club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires

La delegación estuvo encabezada por Fernando Bonet, presidente de la comisión de educación física de GEBA.

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió la visita de los planteles femenino y masculino del club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), quienes se encuentran compitiendo en el torneo Super 8, la fase final de la Superliga de Hockey (SLH).

El torneo reúne a los ocho mejores clubes de hockey sobre césped del país que, hasta el próximo 12 de octubre, competirán en el Polideportivo de Santiago del Estero para definir al campeón de la temporada 2025.

Durante el encuentro, la jefa comunal destacó que "los Estados provincial y municipal apoyan a todas las disciplinas deportivas, buscando posicionar a Santiago del Estero como una sede de excelencia para el desarrollo de torneos de primer nivel".

"El Super 8 no solo es una instancia clave en el calendario deportivo nacional, sino también una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la comunidad y el deporte, promoviendo valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto", afirmó.