La intendente Fuentes mantuvo reunión con representantes de entidades de personas trasplantadas

Hoy 22:36

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, se reunió con miembros de la Asociación Trasplante y Vida de Santiago del Estero (Atyvse) y de la asociación Amigos Trasplantados de Santiago del Estero (Atse).

Participaron del encuentro la presidenta y la vicepresidenta de Atyvse, Iris Assefh y Melina Castellanos, respectivamente. En tanto, en representación de Atse, estuvo presente Valentina Díaz.

En el salón de acuerdos de la Municipalidad, dialogaron sobre el trabajo y los proyectos que vienen realizando las instituciones, haciendo especial hincapié en la concientización sobre la importancia de los trasplantes y de la donación de órganos para salvar vidas.