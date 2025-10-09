Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 OCT 2025 | 21º
X
Locales

La intendente Fuentes mantuvo reunión con representantes de entidades de personas trasplantadas

En el salón de acuerdos de la Municipalidad, dialogaron sobre el trabajo y los proyectos que vienen realizando las instituciones.

Hoy 22:36

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, se reunió con miembros de la Asociación Trasplante y Vida de Santiago del Estero (Atyvse) y de la asociación Amigos Trasplantados de Santiago del Estero (Atse). 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Participaron del encuentro la presidenta y la vicepresidenta de Atyvse, Iris Assefh y Melina Castellanos, respectivamente. En tanto, en representación de Atse, estuvo presente Valentina Díaz. 

Te recomendamos: La recolección de residuos domiciliarios será normal este viernes

En el salón de acuerdos de la Municipalidad, dialogaron sobre el trabajo y los proyectos que vienen realizando las instituciones, haciendo especial hincapié en la concientización sobre la importancia de los trasplantes y de la donación de órganos para salvar vidas.

TEMAS Municipalidad de la Capital

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Trascendió el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir
  2. 2. Triple crimen de Florencio Varela: una de las detenidas se quebró, dijo que “le robaron 30 kilos de cocaína al Duro” y contó detalles escalofriantes
  3. 3. Finalizó el velorio de Miguel Ángel Russo en la cancha de Boca: así fue su emotiva despedida
  4. 4. Tragedia en la Plaza Gorostiaga: un hombre falleció mientras realizaba ejercicios físicos
  5. 5. Se tragó 8 ranas vivas para aliviar un dolor y terminó peor
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT