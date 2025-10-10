El tiempo para este viernes 10 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 37ºC

Se anuncia una jornada con cielo algo nublado y vientos del sector norte. ¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana?

Hoy 06:37

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes una mañana con cielo algo nublado y vientos leves del sector norte.

Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, ráfagas de viento del sector norte y una temperatura máxima que tocaría los 37ºC, de acuerdo a los datos aportados en el organismo.

El pronóstico extendido anuncia que el sábado se presentará con cielo algo a parcialmente nublado, vientos del norte rotando al sur hacia la noche en una jornada en la que la máxima alcanzaría los 36ºC. El domingo, en tanto, se aguarda una jornada con cielo mayormente nublado, ráfagas de viento del sector sur y una máxima de 30ºC.

