Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 OCT 2025 | 21º
X
Locales

El tiempo para este viernes 10 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 37ºC

Se anuncia una jornada con cielo algo nublado y vientos del sector norte. ¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana?

Hoy 06:37

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes una mañana con cielo algo nublado y vientos leves del sector norte.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, ráfagas de viento del sector norte y una temperatura máxima que tocaría los 37ºC, de acuerdo a los datos aportados en el organismo.

El pronóstico extendido anuncia que el sábado se presentará con cielo algo a parcialmente nublado, vientos del norte rotando al sur hacia la noche en una jornada en la que la máxima alcanzaría los 36ºC. El domingo, en tanto, se aguarda una jornada con cielo mayormente nublado, ráfagas de viento del sector sur y una máxima de 30ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Plenario de ATSA con un contundente apoyo a Fuerza Patria Peronista
  2. 2. El tiempo para este viernes 10 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 37ºC
  3. 3. La opositora venezolana María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz 2025
  4. 4. “¡Estoy en shock!”: la reacción de Corina Machado al enterarse que ganó el Premio Nobel de la Paz
  5. 5. Central Córdoba recibe a Unión de Santa Fe en un duelo clave por la clasificación a los playoffs
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT