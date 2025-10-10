Espectacular persecución en Chaco terminó con un vuelco y tres detenidos

Un joven de 23 años y dos cómplices fueron puestos tras las rejas luego de sustraer un Toyota Yaris. El operativo policial incluyó un cerrojo en distintos puntos de la ciudad de Resistencia.
Un robo automotor derivó en una intensa persecución y un espectacular vuelco en la mañana de este jueves en Resistencia. Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 5 de la madrugada, María Eugenia Canteros Chaile denunció que le habían sustraído su automóvil Toyota Yaris blanco, el cual estaba estacionado frente a su domicilio en calle Frondizi al 1100.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Ante la alerta, distintas unidades de la Policía del Chaco montaron un operativo cerrojo y la División Sustracción Vehicular logró ubicar el rodado en circulación.
De acuerdo a lo informado por Diaro Norte, al intentar huir, el vehículo fue perseguido hasta pasaje Chaco y Salvador, donde colisionó con otro automóvil y terminó volcando, se informó desde la fuerza policial.
En el lugar fue detenido un joven de 23 años, mientras que otros dos sospechosos se dieron a la fuga y mediante un exhaustivo rastrillaje fueron apresados horas más tarde. El procedimiento estuvo supervisado por el inspector de Policía Rolando Sosa y quedó a cargo del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana.