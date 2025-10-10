Espectacular persecución en Chaco terminó con un vuelco y tres detenidos

Un joven de 23 años y dos cómplices fueron puestos tras las rejas luego de sustraer un Toyota Yaris. El operativo policial incluyó un cerrojo en distintos puntos de la ciudad de Resistencia.

Hoy 06:50

Un robo automotor derivó en una intensa persecución y un espectacular vuelco en la mañana de este jueves en Resistencia. Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 5 de la madrugada, María Eugenia Canteros Chaile denunció que le habían sustraído su automóvil Toyota Yaris blanco, el cual estaba estacionado frente a su domicilio en calle Frondizi al 1100.

Ante la alerta, distintas unidades de la Policía del Chaco montaron un operativo cerrojo y la División Sustracción Vehicular logró ubicar el rodado en circulación.

De acuerdo a lo informado por Diaro Norte, al intentar huir, el vehículo fue perseguido hasta pasaje Chaco y Salvador, donde colisionó con otro automóvil y terminó volcando, se informó desde la fuerza policial.

En el lugar fue detenido un joven de 23 años, mientras que otros dos sospechosos se dieron a la fuga y mediante un exhaustivo rastrillaje fueron apresados horas más tarde. El procedimiento estuvo supervisado por el inspector de Policía Rolando Sosa y quedó a cargo del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana.