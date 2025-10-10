Violencia en Frías: una joven apuñaló a su novio cordobés en plena discusión

El violento ataque tuvo lugar en el domicilio de la agresora, situado en el barrio 114 Viviendas, alrededor de las 20:20 horas.

Hoy 08:05

En la tarde-noche de este jueves, un dramático episodio de violencia ocurrió en Frías, donde una joven de 20 años agredió a su novio, un hombre de 25 años oriundo de la localidad de Monte Cristo, en la provincia de Córdoba. El violento ataque tuvo lugar en el domicilio de la agresora, situado en el barrio 114 Viviendas, alrededor de las 20:20 horas.

La agresión se produjo durante una discusión entre la pareja. La joven, en un arrebato de ira, le clavó la hoja de un cuchillo tipo Tramontina en la zona media del muslo izquierdo de la víctima. El cuchillo quedó incrustado en el cuerpo del joven, quien rápidamente perdió sangre y, ante la gravedad de la situación, fue trasladado al hospital local.

El personal médico del nosocomio, encabezado por el Dr. Karim Ichari, actuó de inmediato para extraer el cuchillo del muslo del joven y realizar las correspondientes curaciones. Tras la intervención, la víctima fue internada bajo observación médica para monitorear su evolución.

Las autoridades ya iniciaron la investigación correspondiente para esclarecer los motivos de esta agresión y determinar las responsabilidades de ambos involucrados.