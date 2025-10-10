Un hombre incendió la casa de su ex pareja e intentó quitarse la vida en estado de ebriedad

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en África y Mailín, en la madrugada de ayer, cerca de las 4.50 horas.

Hoy 08:25

Un aterrador episodio de violencia intrafamiliar tuvo lugar en la madrugada de ayer, cerca de las 4.50 horas, cuando efectivos de la Comisaría 15 detuvieron a un hombre acusado de prender fuego la vivienda de su ex pareja con la intención de quitarse la vida. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en África y Mailín.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según los informes, la víctima, una mujer de 34 años, fue alertada por un vecino de que su casa se estaba incendiando. Rápidamente, se dirigió al lugar, y al llegar, descubrió que su ex pareja, con quien se había separado días antes tras ser víctima de agresiones físicas, se encontraba en el interior de la vivienda. El hombre, en estado de ebriedad, había llegado al lugar con un bidón de nafta y aparentemente tenía la intención de prender fuego la casa con todos sus moradores dentro.

Por suerte, la mujer había abandonado el inmueble previamente para refugiarse en la casa de sus padres, lo que evitó una tragedia mayor. Al ver la situación, la mujer logró convencer a su ex pareja para que saliera de la casa, evitando así que el hombre llevara a cabo su trágico plan.

La Dra. María del Pilar Gallo, fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, fue notificada del hecho y ordenó la inmediata aprehensión del acusado. En tanto, los bomberos trabajaron para controlar el fuego, que provocó graves daños materiales en la vivienda.

El sujeto fue trasladado a la comisaría, donde permanecerá detenido mientras se esclarecen los detalles de este violento incidente. La mujer, por su parte, continúa recibiendo acompañamiento psicológico y se espera que se tomen más medidas legales para protegerla de futuras agresiones.