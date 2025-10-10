Femicidio de Daiana Mendieta: la autopsia reveló que la joven murió por un golpe en la cabeza

Según el informe preliminar de los forenses, Daiana no falleció a causa de un disparo de arma de fuego, como se había especulado inicialmente.

La investigación por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años que fue hallada muerta en un aljibe de la localidad de Oro Verde, Entre Ríos, dio un giro trascendental este jueves, cuando se conocieron los primeros resultados de la autopsia realizada en la morgue local.

Según el informe preliminar de los forenses, Daiana no falleció a causa de un disparo de arma de fuego, como se había especulado inicialmente. La joven fue víctima de una muerte violenta provocada por un fuerte golpe en la cabeza, que le causó un traumatismo craneal severo. Este golpe, explicaron los especialistas, fue realizado con un objeto contundente con punta y filo, que generó un orificio en la parte posterior de su cabeza, lo que inicialmente confundió a los investigadores y llevó a pensar en la hipótesis de un disparo.

A pesar de los primeros indicios, la autopsia descartó esta versión y confirmó que la causa de muerte fue el golpe. Esta nueva revelación marca un avance significativo en la causa, que ha mantenido en vilo a la comunidad de Entre Ríos.

Mientras tanto, la investigación sigue avanzando, y la Policía de Entre Ríos realizó operativos en la zona del galpón que alquila el principal sospechoso del caso, Gustavo Brondino, un productor agropecuario de 55 años. Brondino, quien permanece detenido bajo arresto preventivo por amenazas y resistencia a la autoridad, está siendo investigado por su posible vinculación con el asesinato de Daiana.

En los operativos, las autoridades buscan objetos que puedan coincidir con el arma homicida, además de continuar con los rastrillajes para dar con el celular de la víctima, que desapareció el mismo día en que Daiana se esfumó, el 3 de octubre.

En la última audiencia, el abogado defensor de Brondino insistió ante el juez Rubén Chaia que no existen pruebas suficientes en contra de su representado. Sin embargo, desde la fiscalía, Emilce Reynoso, fiscal de Tala, rechazó esta postura, argumentando que la investigación sigue acumulando elementos incriminatorios contra el detenido.

La causa sigue siendo investigada de cerca por la fiscalía, que mantiene abierta la hipótesis del femicidio, mientras que las autoridades siguen buscando más pruebas para esclarecer lo sucedido y encontrar al responsable de este crimen atroz.