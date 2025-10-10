Un perro callejero se convirtió en protagonista de la peregrinación a Luján y encontró un nuevo hogar

Durante la peregrinación a Luján, un perro sin dueño acompañó a una niña de 9 años y su familia durante más de 20 kilómetros. La historia de su conexión se viralizó y, al final del recorrido, el perro encontró un hogar lleno de amor.

Hoy 09:40

Un perro callejero se convirtió en el protagonista inesperado de la última peregrinación a la Basílica de Luján en la provincia de Buenos Aires. Lo que comenzó como un simple encuentro en el camino, se transformó en una historia de compañerismo, fe y segundas oportunidades, que conmovió a miles de personas.

La historia comenzó en plena madrugada, cerca de las 2:45 de la mañana, cuando Roma, una niña de 9 años, junto a su tía Agustina Rey (27 años) y su abuela Rocío, iniciaron el tradicional recorrido hacia la Basílica. Al poco tiempo, un perro sin dueño comenzó a seguirlas, y no se separó de ellas durante todo el trayecto. Lo curioso es que, a pesar de ser un animal callejero, el perro mostró una conexión instantánea con Roma, y juntos caminaron más de 20 kilómetros.

Según la madre de Roma, Malen Torres, en entrevista con Infobae, el perro jugaba con la niña, mordisqueándole las manos y los pies, lo que generó una serie de videos que la tía Agustina publicó en redes sociales, los cuales rápidamente se viralizaron. "Todos dijimos: ‘No se puede creer’", comentó Malen, sorprendida por el vínculo que se estaba formando entre ambos.

A medida que avanzaba la caminata, la conexión entre Roma y el perro se volvía cada vez más fuerte. En algún momento del trayecto, Roma decidió darle un nombre al animal: Luján, en honor al destino de su peregrinaje. Agustina Rey, la tía de Roma, recordó que al observar a la niña y al perro pensó: “Si ellos pueden llegar a Luján, yo también puedo”.

A lo largo del recorrido, varios peregrinos se detuvieron a ofrecer agua y comida al perro, mientras otros se sorprendían al ver que, a pesar de ser un animal callejero, caminar con Roma parecía ser su única misión. El viaje fue registrado en TikTok, donde la tía de Roma compartió el progreso de la caminata, acumulando más de 3,5 millones de reproducciones, lo que amplificó la historia aún más.

Finalmente, Roma y su familia llegaron a la Basílica de Luján, donde el perro entró con ellos a la misa y recibió la bendición junto a la niña. Este gesto conmovió profundamente a los peregrinos presentes, quienes no dudaron en compartir el momento en redes sociales, acompañados de mensajes llenos de ternura y admiración.

Tras la misa, la familia se preparó para regresar a La Plata, pero al intentar tomar el colectivo, perdieron de vista a Luján. Sin embargo, el perro no dejó de buscarlas y minutos después apareció en la terminal, encontrando a la abuela y la tía de Roma. Ante la sorpresa del chofer, ellas decidieron llevarlo con ellas para reunirse nuevamente con Roma.

El reencuentro en casa fue emotivo. Luján corrió hacia la niña y, sin dudar, se integró al hogar como un miembro más de la familia. Para Roma, este nuevo compañero significó mucho, especialmente después de haber perdido a su querido perro Rocky, un boxer que había acompañado a la niña desde su infancia. Malen Torres, la madre de Roma, expresó su emoción al ver a su hija tan feliz: “Es el alma de Rocky”, dijo Roma al ver por primera vez a Luján.

Lo que comenzó como una peregrinación de fe se transformó en una historia de destino, conexión y afecto. La adopción de Luján trajo alegría a la familia, y a su vez, inspiró a miles de personas, recordando el poder del amor y la relación única entre humanos y animales. Esta conmovedora historia, viralizada en redes sociales, dejó un mensaje claro: a veces, los encuentros más inesperados traen consigo los mayores regalos de la vida.