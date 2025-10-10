El jefe de Gabinete desmintió los rumores sobre la salida de China del acuerdo con Argentina

Guillermo Francos aclaró que el swap con China continuará y que no existe intención de excluir al país asiático de los acuerdos.

Hoy 09:46

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, salió al cruce de los rumores sobre una posible ruptura del swap con China y aclaró que el acuerdo continuará como hasta ahora. “No creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de la Argentina”, aseguró Francos, desmintiendo las especulaciones que habían surgido luego de las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien había afirmado que el presidente Javier Milei estaría comprometido con sacar a China del país.

El swap de monedas con China ha sido uno de los acuerdos clave para el financiamiento de la economía argentina, permitiendo que el Banco Central cuente con dólares de respaldo sin necesidad de recurrir a los mercados internacionales. Este acuerdo, que se mantiene vigente desde la gestión de Alberto Fernández, ha sido crucial para la estabilidad de las reservas del país.

La aclaración de Francos llega justo cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, negocia con el gobierno de Donald Trump un paquete de medidas que incluye un swap por US$20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina y la intervención en el mercado mediante la compra de pesos. Esta estrategia busca fortalecer las reservas y estabilizar la moneda argentina.

A pesar de las tensiones internacionales, especialmente con Estados Unidos, el jefe de Gabinete subrayó que las relaciones con China son fundamentales para la economía argentina y no hay intención de darles un giro radical en medio de las negociaciones financieras.