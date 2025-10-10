Pasillo respetuoso: así fue la última despedida a Miguel Ángel Russo en la Bombonera

El cortejo fúnebre partió desde el estadio Alberto J. Armando hacia Pilar, donde será cremado

Hoy 12:40

Después de lo que fue la emotiva jornada de ayer, en la que miles de fanáticos se acercaron a despedirlo en la Bombonera, los restos de Miguel Ángel Russo fueron trasladados desde el estadio de Boca Juniors hacia Pilar, donde se llevará a cabo la última ceremonia. La última imagen del entrenador xeneize fue entre cánticos de los hinchas que se hicieron presentes este viernes por la mañana en la cancha, con cánticos y reconocimientos. ¿El detalle? Una bandera boquense cubrió el cajón.

“Muchas gracias Miguelo, muchas gracias Miguelo, vos nos diste la Copa, vos nos diste alegrías, lo que hiciste por Boca, no se olvida en la vida, no se olvida en la vida...”, fue uno de los cánticos que resonó en los alrededores de la Bombonera y que ya se había entonado ayer, desde las 10 de la mañana hasta la medianoche, cuando fueron abiertas las puertas del hall para que el público en general lo despidiera.

En un principio, estaba estipulado que este viernes de 10 a 12 se llevara a cabo un corto período para despedirlo en la Bombonera, pero finalmente la familia decidió cancelarlo y acelerar el cortejo. Según reveló Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, parte de las cenizas de Russo serían arrojadas en el campo de juego del Gigante de Arroyito, así como también en las canchas de otros clubes con los que se identificó. Hasta ahora, entidades como Lanús todavía no fueron notificadas, pero obviamente están dispuestas a acatar el deseo de la familia de Miguel.

Boca Juniors, a través de un comunicado, informó ayer: “Agradecemos el afecto y el respeto de todas las personas que se acercaron o estuvieron presentes de corazón en el emotivo adiós de hoy. Toda la comunidad de Boca acompaña a la familia Russo en este momento de dolor. El club permanecerá cerrado por duelo durante 48 horas, con asueto administrativo”. En tanto, se informó que el plantel ahora comandado por Claudio Úbeda volverá a entrenarse mañana sábado. Vale recordar que el partido ante Barracas Central que estaba estipulado para mañana a las 14:30 fue postergado. El siguiente compromiso del Xeneize será el sábado 18 de octubre ante Belgrano de Córdoba (a partir de las 18, en la Bombonera).

Belloso contó detalles de cómo fueron los instantes finales de Miguel Russo en distintos medios: “Rezamos el padre nuestro, con su señora de la mano. Tiene un piso alto en Palermo. Y en ese mismo momento, cuando falleció, bajó el sol, fue como mágico: dijo, ‘hasta acá llegué’. Fue una escena muy fuerte y muy serena al mismo tiempo. Fue un tipo que siempre dio todo para los demás. Y, evidentemente, esas energías que necesitaba no se las guardó para él”.

A pesar del duro momento personal, Ignacio Russo, hijo de Miguel, viajará a Rosario por estas horas para sumarse al plantel de Tigre que ayer se trasladó hacia la ciudad santafesina para concentrarse de cara al partido de esta tarde (arrancará 18:30) ante Newell’s por la duodécima jornada del Torneo Clausura. Existió una comunicación entre Cristian Fabbiani y Diego Dabove, dos entrenadores que estuvieron marcados profesionalmente por Russo, para determinar si era conveniente postergar el match. Finalmente acordaron disputarlo como estaba previsto.

Todo el mundo del fútbol se movilizó para despedir a Russo ayer. Desde los clubes más importantes del mundo que se expresaron en las redes sociales hasta la visita de planteles como los de San Lorenzo, Rosario Central y Barracas Central en la Bombonera. Emocionó, inclusive, el cónclave entre los presidentes de Boca y River en la Bombonera. Además, dirigentes de varios equipos también dieron el presente. Y la noticia obviamente tuvo eco en la selección argentina, en vísperas del amistoso que disputará hoy por la noche ante Venezuela en Miami. Lionel Messi se expresó con un posteo en Instagram, Lionel Scaloni hizo hincapié en el valor de la pérdida de Miguel en conferencia y Leandro Paredes aclaró que se mantuvo en contacto con el cuerpo técnico de Boca y no volvió por decisión conjunta.