Un joven de 24 años fue aprehendido por una causa de robo en Fernández

La detención se produjo durante un operativo preventivo en el barrio Villa Aurora.

Hoy 11:11

En un operativo preventivo realizado por personal de la Comisaría Comunitaria N° 35, un joven de 24 años fue aprehendido en la ciudad de Fernández, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente por una causa de robo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones del barrio Villa Aurora, donde los efectivos realizaban su recorrido habitual. Durante el mismo, lograron identificar al sospechoso, quien fue rápidamente verificado mediante el sistema, descubriéndose que sobre él regía una orden judicial de detención.

Ante este hallazgo, el joven fue trasladado a sede policial, donde se corroboraron sus datos personales y se cumplió con el oficio judicial emitido en su contra. Tras la detención, el joven quedó alojado en la dependencia policial y puesto a disposición de la justicia para el desarrollo de la causa.