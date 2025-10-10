“Corre el riesgo de sufrir una parálisis severa”: la grave lesión de un futbolista al golpear contra un cartel

El togolés Samuel Asamoah, del Guangxi Pingguo de China, fue empujado por un rival e impactó su cabeza contra un panel LED.

Hoy 11:53

El fútbol internacional se vio conmocionado por un grave accidente en la liga china: el futbolista togolés Samuel Asamoah, jugador del Guangxi Pingguo, sufrió una fractura cervical que pone en riesgo su carrera y su movilidad. El incidente ocurrió el pasado domingo durante un partido ante el Chongqing Tonglianglong, cuando Asamoah, de 31 años, fue empujado por un rival y chocó de cabeza contra un cartel publicitario situado a poca distancia del campo.

El accidente se produjo cuando Asamoah intentó proteger el balón cerca de la línea lateral. En ese momento, un jugador del Chongqing Tonglianglong lo empujó con el hombro, lo que provocó que el togolés impactara de cabeza contra la pantalla LED. El golpe fue tan violento que Asamoah cayó desplomado de inmediato, lo que generó preocupación entre los presentes y motivó una rápida intervención médica.

El diagnóstico médico, confirmado por el club, reveló que Asamoah sufrió una dislocación y fracturas en varias vértebras cervicales (de C2 a C6), además de un bloqueo vertebral y compresión nerviosa. El club advirtió en un comunicado que el futbolista “corre el riesgo de sufrir paraplejia grave y se perderá todos los partidos restantes de la temporada. Su carrera también podría verse gravemente afectada”.

Te recomendamos: Vivir un infierno por un error: Dylan Vergara, el futbolista que fue preso por un crimen que no cometió

En cuanto a la respuesta arbitral, el jugador rival responsable del empujón solo recibió una tarjeta amarilla, pese a la gravedad de las consecuencias para Asamoah. Las imágenes televisivas mostraron la secuencia en la que el togolés fue empujado por la espalda y sin posibilidad de defensa o de tiempo de reacción ante la cercanía del cartel, lo que ha generado debate sobre la seguridad en los estadios y la severidad de las sanciones en este tipo de incidentes.

Tras el accidente, Asamoah fue trasladado a un hospital de Nanning, donde fue sometido a una intervención quirúrgica este miércoles. El club informó que la operación resultó exitosa y que el estado del futbolista es estable, aunque el pronóstico sobre su recuperación a largo plazo permanece reservado. UDG TV subrayó la preocupación del club ante la posibilidad de que el jugador quede discapacitado de por vida. En el mismo partido, otro compañero de equipo, Huang Wei, también resultó lesionado y estará fuera de los campos de juego por el resto de la temporada.

El futuro profesional de Asamoah se mantiene en suspenso. Con más de una década como profesional, pasó por el fútbol de Bélgica (Eupen, OH Leuven y Sint Triuden) y de Rumania (Universidad de Craiova), antes de desembarcar en China, en 2024. Primero actuó en los Leones Rojos de Qingdao, antes de pasar a su actual institución, con la que sufrió la grave lesión.

La reacción del Guangxi Pingguo ha sido de apoyo al jugador, mientras la comunidad futbolística internacional sigue de cerca su evolución y las posibles repercusiones de este accidente en la regulación de la seguridad en los estadios chinos. Por ahora, Asamoah permanece bajo observación médica tras la operación, con un estado de salud estable y a la espera de novedades sobre su evolución clínica.