Cinco ladrones quemaron y torturaron a una jubilada en La Plata

En un ataque macabro en Villa Elisa, una jubilada fue sometida a torturas, incluyendo quemaduras con agua hirviendo. Gracias a los gritos de auxilio, los vecinos lograron salvarla.

Hoy 12:47

A plena luz del día y con una violencia extrema, cinco delincuentes irrumpieron en las últimas horas en una casa de Villa Elisa y torturaron a su dueña, una mujer jubilada, para robarle.

El hecho ocurrió este jueves en un domicilio ubicado sobre la Avenida Arana. De acuerdo con los primeros datos surgidos de la investigación, los agresores cortaron el alambrado perimetral para entrar al terreno y esperaron a que la víctima saliera de su casa para sorprenderla.

Los cinco ladrones obligaron a la jubilada a ingresar a la fuerza a la casa. Una vez adentro, la ataron, la golpearon y la torturaron: le arrojaron agua hirviendo y la dejaron ensangrentada.

Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a los vecinos, que no dudaron en saltar el cerco para ayudarla. Todavía impactado por el nivel de violencia, uno de ellos dijo al portal local 0221: “La encontraron atada, llena de sangre, era todo un desastre”.

Según la reconstrucción policial, los ladrones eran jóvenes y, después de reducir a la víctima, huyeron con dinero y objetos de valor.

Aún no se sabe cuánto tiempo permanecieron los delincuentes dentro de la casa, pero pasaron varios minutos hasta que la jubilada pudo ser liberada.

Personal de la comisaría Decimosegunda y del Comando de Patrullas de la Policía Bonaerense llegó al lugar poco después del rescate.

La víctima fue trasladada a un centro de salud local, donde quedó internada fuera de peligro, aunque con heridas visibles y un fuerte estado de shock.

Mientras tanto, los investigadores avanzan con las testimoniales y revisan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los cinco atacantes, que se habrían escapado del lugar en un auto.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 15 de La Plata.