Scott Bessent reafirmó la postura de Estados Unidos contra la influencia de China en Argentina

El secretario del Tesoro de EE.UU. expresó su preocupación por la creciente influencia de China en América Latina, mientras el gobierno de Javier Milei ratificó que no romperá el acuerdo de swap con Beijing.

Hoy 13:05

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró este viernes la postura de su gobierno en relación con la influencia de China en América Latina, afirmando que EE.UU. busca frenar el avance de Beijing en la región. "No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina", expresó Bessent, destacando la preocupación de la Casa Blanca por los lazos comerciales y políticos que China ha fortalecido en diversos países latinoamericanos, incluida Argentina.

Las declaraciones de Bessent se producen en medio de las tensiones comerciales y diplomáticas entre Estados Unidos y China, y después de que el gobierno de Javier Milei, a través de su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, saliera al cruce de rumores sobre la ruptura del acuerdo de swap con China. Francos aclaró que el gobierno argentino no cortará el acuerdo con Beijing, que ha sido clave para fortalecer las reservas del Banco Central.

El enfrentamiento entre EE.UU. y China sobre su influencia en Latinoamérica sigue siendo un tema central en las relaciones internacionales de la región. La postura de Bessent refleja las crecientes tensiones entre las dos potencias económicas, con Estados Unidos intentando preservar su liderazgo en la región frente al expansionismo chino. Por otro lado, el gobierno de Milei parece inclinarse por mantener los acuerdos existentes con China, a pesar de las críticas de Washington.