Todas las bajas de River para enfrentar a Sarmiento de Junín en un partido clave

Por la fecha FIFA, lesionados y suspendidos, Marcelo Gallardo tendrá múltiples asuencias en el plantel para afrontar la fecha 12 del Torneo Clausura.

Hoy 17:03

El partido ante Sarmiento de Junín se presenta como un verdadero dolor de cabeza para River Plate, que atraviesa una racha negativa de tres derrotas consecutivas en el Clausura, quedó fuera de la Copa Libertadores y necesita sumar puntos con urgencia para no perder más terreno en la tabla anual. Sin embargo, el compromiso del próximo domingo en el Monumental llega con un condimento extra: un plantel diezmado por convocatorias a selecciones nacionales, lesiones y suspensiones.

“No está bueno que se juegue en fecha FIFA, somos el equipo que más perjudicado sale”, lanzó Marcelo Gallardo, visiblemente molesto. El Muñeco intentó restarle dramatismo al tema —“hay que adaptarse, callarse, porque el que habla es sancionado”—, pero no pudo ocultar su fastidio con la AFA, al considerar que el fútbol argentino debió detenerse durante esta ventana internacional, como suele suceder.

La realidad respalda su enojo: River afrontará el duelo ante el Verde con al menos ocho bajas confirmadas. Los convocados a sus selecciones son Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lautaro Rivero (Argentina), Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero (Colombia), Matías Galarza (Paraguay) y Ian Subiabre (Argentina Sub-20). A ellos se suma Juan Portillo, suspendido por la expulsión frente a Rosario Central.

Como si fuera poco, Enzo Pérez (corte en la rodilla) y Pity Martínez (recuperación de un desgarro en el gemelo izquierdo) están en duda, por lo que el número de ausentes podría elevarse a diez. Además, siguen fuera de toda competencia Germán Pezzella, Giorgio Costantini y Agustín Ruberto, quienes continúan con sus prolongadas recuperaciones.

“Jugaremos con un plantel diezmado por las ausencias de los jugadores de selección, pero lo que pensemos nosotros no importa”, sentenció Gallardo tras la caída ante Rosario Central, donde también se fue expulsado Portillo.

El contexto no podría ser más adverso: la fecha 12 del Clausura llega en un momento clave, con River urgido de resultados y con la clasificación a la próxima Copa Libertadores en riesgo. La derrota en Arroyito, sumada al 5-0 de Boca sobre Newell’s, dejó al Millonario en el tercer puesto de la tabla anual, actualmente en zona de Repechaje.

El Muñeco deberá apelar a la rotación y al aporte de los juveniles para intentar levantar cabeza ante un Sarmiento que, pese a su irregular campaña, promete dar pelea en el Monumental.