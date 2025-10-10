Cristian Jaime, la nueva “joyita” de River que firmó su primer contrato con una cláusula millonaria

El enganche, que viene pidiendo pista en Primera y es una de las máximas promesas del club, finalmente selló su vínculo hasta diciembre de 2029.

Hoy 17:21

El nombre de Cristian Jaime sigue resonando fuerte en River Plate. Tras brillar nuevamente en la Reserva, donde fue figura en la goleada ante Talleres con un doblete, el joven volante ofensivo de 19 años selló una noticia muy esperada: firmó su primer contrato profesional con el club hasta diciembre de 2029, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

La decisión de la dirigencia llegó en medio de la incertidumbre por la continuidad del futbolista y el pedido masivo de los hinchas en redes sociales para asegurar su futuro. Jaime, considerado una de las promesas más talentosas surgidas del semillero millonario en los últimos años, venía pidiendo pista en Primera y su situación contractual generaba inquietud dentro del club.

Nacido en Tigre el 14 de julio de 2006, Cristian comenzó su camino futbolístico en el club Juventud, impulsado por su abuela Elvira, quien fue la primera en advertir su pasión por la pelota. Luego pasó por Armenio y el Club Rincón, donde su talento fue descubierto por los captadores de River. Su capacidad como enganche lo llevó a superar las pruebas sin dificultades y desde entonces su crecimiento fue constante.

En su paso por las Inferiores, Jaime debió competir con figuras de su categoría como Claudio Echeverri y Agustín Ruberto, una exigencia que lo ayudó a ganar versatilidad. Bajo la conducción de Guillermo Rivarola en Cuarta División, se consolidó como un volante completo y, ya en Reserva, perfeccionó su estilo combinando gambeta, presión alta y llegada al gol.

“Soy habilidoso, rápido y fuerte en el uno contra uno. Estoy llegando más al gol y me gusta presionar para recuperar la pelota”, se definió recientemente en el sitio oficial de River. Una descripción que se refleja en cada actuación y que confirma por qué el club decidió blindarlo a largo plazo.

Su ausencia en la lista de juveniles que viajaron para enfrentar a Atlético Tucumán a fines de septiembre había encendido las alarmas sobre su futuro, pero el panorama cambió por completo con la firma del contrato. Ahora, River asegura a uno de los proyectos más prometedores de su cantera, mientras los hinchas sueñan con verlo pronto bajo las órdenes de Marcelo Gallardo en la Primera División.