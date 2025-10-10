Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 OCT 2025 | 33º
X
Somos Deporte

Fecha confirmada para la semifinal de Copa Argentina entre River e Independiente Rivadavia

El Millonario y la Lepra mendocina se enfrentarán buscando el boleto a la final del torneo.

Hoy 17:29

El calendario de River Plate comienza a tomar forma en la recta final del año. Uno de los principales objetivos que le quedan al equipo de Marcelo Gallardo ya tiene fecha definida: la semifinal de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia se disputará el viernes 24 de octubre, en un escenario que aún no fue confirmado oficialmente, aunque Córdoba aparece como la opción más firme.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Millonario, que atraviesa una temporada irregular, buscará en este certamen una oportunidad para cerrar el año con una sonrisa y alcanzar un título que también le permitiría asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores. En Núñez son conscientes de que la Copa Argentina se transformó en un objetivo prioritario, especialmente tras la eliminación de la Libertadores y un Clausura que se complicó más de lo esperado.

Antes de ese cruce decisivo, River deberá afrontar una agenda exigente. Este domingo recibirá a Sarmiento en el Monumental, y el sábado 18 visitará a Talleres en el Mario Alberto Kempes, escenario que podría repetirse para la semifinal ante la Lepra mendocina. Si bien la AFA todavía no oficializó la sede, todo indica que el Kempes volvería a ser el lugar elegido por su capacidad, neutralidad y logística.

El calendario millonario hasta fin de año es el siguiente:

12/10Torneo Clausura (12ª fecha): River vs. Sarmiento

18/10Torneo Clausura (13ª fecha): Talleres vs. River

24/10Copa Argentina (Semifinal): River vs. Independiente Rivadavia

2/11Torneo Clausura (14ª fecha): River vs. Gimnasia

9/11Torneo Clausura (15ª fecha): Boca vs. River

16/11Torneo Clausura (16ª fecha): Vélez vs. River

(Si avanza en la Copa Argentina, la final aún no tiene fecha estipulada. En caso de clasificar a los octavos del Clausura, se disputarían el fin de semana del 23 de noviembre.)

TEMAS Club Atlético River Plate Copa Argentina

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Exgendarme mató de dos disparos a un delincuente que intentó ingresar en su casa
  2. 2. Central Córdoba logró un triunfazo ante Unión y quedó como escolta de la Zona A
  3. 3. Vecinos del Misky Mayu, tras la muerte de un delincuente: “Esto es tierra de nadie, vivimos presos en nuestras casas”
  4. 4. Desgarrador testimonio de la abuela del ladrón baleado: "Robaba para drogarse desde los 12 años"
  5. 5. El tiempo para este viernes 10 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 37ºC
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT