Fecha confirmada para la semifinal de Copa Argentina entre River e Independiente Rivadavia

El Millonario y la Lepra mendocina se enfrentarán buscando el boleto a la final del torneo.

Hoy 17:29

El calendario de River Plate comienza a tomar forma en la recta final del año. Uno de los principales objetivos que le quedan al equipo de Marcelo Gallardo ya tiene fecha definida: la semifinal de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia se disputará el viernes 24 de octubre, en un escenario que aún no fue confirmado oficialmente, aunque Córdoba aparece como la opción más firme.

El Millonario, que atraviesa una temporada irregular, buscará en este certamen una oportunidad para cerrar el año con una sonrisa y alcanzar un título que también le permitiría asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores. En Núñez son conscientes de que la Copa Argentina se transformó en un objetivo prioritario, especialmente tras la eliminación de la Libertadores y un Clausura que se complicó más de lo esperado.

Antes de ese cruce decisivo, River deberá afrontar una agenda exigente. Este domingo recibirá a Sarmiento en el Monumental, y el sábado 18 visitará a Talleres en el Mario Alberto Kempes, escenario que podría repetirse para la semifinal ante la Lepra mendocina. Si bien la AFA todavía no oficializó la sede, todo indica que el Kempes volvería a ser el lugar elegido por su capacidad, neutralidad y logística.

El calendario millonario hasta fin de año es el siguiente:

12/10 – Torneo Clausura (12ª fecha): River vs. Sarmiento

18/10 – Torneo Clausura (13ª fecha): Talleres vs. River

24/10 – Copa Argentina (Semifinal): River vs. Independiente Rivadavia

2/11 – Torneo Clausura (14ª fecha): River vs. Gimnasia

9/11 – Torneo Clausura (15ª fecha): Boca vs. River

16/11 – Torneo Clausura (16ª fecha): Vélez vs. River



(Si avanza en la Copa Argentina, la final aún no tiene fecha estipulada. En caso de clasificar a los octavos del Clausura, se disputarían el fin de semana del 23 de noviembre.)