Espectacular cierre de viernes del GP3 Chile en Termas de Río Hondo

Las distintas categorías mostraron su destreza en cuatro carreras cortas.

Hoy 19:42

El GP3 Chile vivió un espectacular cierre de viernes en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, donde se desarrollaron las Super Pole de las distintas categorías. En una tarde a puro motor, velocidad y maniobras precisas, los grandes protagonistas fueron Cristóbal Agurto, Maximiliano Rocha, Ariel Quse y Juan Solorza, quienes se llevaron la victoria en sus respectivas divisiones.

Super Pole 300 SS: victoria de Cristóbal Agurto

La primera carrera del día tuvo emoción de principio a fin. Dino Galle realizó una largada perfecta y tomó la punta de la competencia, pero la salida del virtual Pace Car —provocada por el abandono de Bastián Rojo— neutralizó la ventaja. En el relanzamiento, Cristóbal Agurto aprovechó su oportunidad, superó a Galle y mantuvo el liderazgo hasta ver la bandera a cuadros. El podio se completó con Patricio Celi en el segundo puesto y Dino Gallo en el tercero.

Super Pole 700 SS: dominio absoluto de Maximiliano Rocha

En la categoría 700 SS, Maximiliano Rocha fue imparable. Desde la largada mostró un ritmo sólido, manejó con inteligencia las zonas más técnicas del trazado y se impuso de punta a punta. Lo escoltaron Francisco Vélez, a solo nueve décimas, y Valentín Valor, quien completó el podio tras una gran actuación.

Super Pole SBK Amateurs: Ariel Quse remontó y ganó con autoridad

La competencia de SBK Amateurs ofreció una de las carreras más cambiantes de la jornada. Aunque Ariel Quse tuvo una mala largada, rápidamente comenzó a recortar tiempos y a presionar a los punteros. En la cuarta vuelta logró superar a Francisco Blanco y se encaminó hacia una victoria contundente, con más de 2,7 segundos de ventaja sobre su escolta. Lucas Martínez finalizó tercero.

Super Pole SBK Pro y Experto: Juan Solorza se impuso en la última vuelta

El cierre de la jornada fue digno de una final. En la categoría SBK Pro y Experto, Diego Pérez Suasti dominó gran parte de la carrera, pero sobre el final los hermanos Marco y Juan Solorza ejecutaron una estrategia perfecta: cuidaron neumáticos, se mantuvieron juntos y atacaron en el último giro. Con una maniobra brillante, Juan Solorza cruzó primero la línea de meta, seguido por Marco Solorza, completando un 1-2 inolvidable de equipo, mientras que Pérez Suasti se quedó con el tercer lugar.

El GP3 Chile en Termas de Río Hondo cerró así una jornada vibrante, con gran nivel de competencia y pilotos que demostraron todo su talento sobre el asfalto santiagueño. El espectáculo continuará durante el fin de semana, con las finales que prometen aún más acción y adrenalina en uno de los escenarios más emblemáticos del continente.