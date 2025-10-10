El esperanzador posteo de Franco Colapinto: "Se viene la mejor parte del año"

Tras correr en el Gran Premio de Singapur el pasado fin de semana en la F1 con Alpine, el argentino se prepara para afrontar la gira en América por Estados Unidos, México y Brasil.

Hoy 20:31

Luego de finalizar en la 16° posición en el Gran Premio de Singapur con Alpine, Franco Colapinto se prepara para afrontar la gira por América del calendario de la Fórmula 1, que incluye las fechas de Estados Unidos (Austin y Las Vegas), México y Brasil. Con entusiasmo por la etapa más intensa de la temporada, el piloto de Pilar compartió un posteo en su cuenta oficial de Instagram acompañado del mensaje: “Se viene la mejor parte del año”.

En la publicación se lo ve sonriente, sosteniendo un matafuegos, mientras una mujer detrás suyo parece indicarle que lo suelte. Colapinto acompañó la foto con la canción “Bomberos al Rescate” de El Payaso Plim Plim, manteniendo su estilo relajado y cercano con los seguidores.

No es la primera vez que el joven piloto recurre a la música para expresarse en redes. Tras el GP de Singapur, publicó otra imagen junto a un texto reflexivo: “Otro día difícil, dando todo siempre, pero las cosas no salen. A seguir empujando siempre, ya vendrá alguna buena”, acompañado del tema “Historia de un taxi” de Ricardo Arjona. Su sentido del humor y cercanía con los fanáticos también se reflejó antes del GP, cuando en un video de Alpine fue consultado sobre qué canción escucharía en loop y mencionó dos temas, entre ellos el del cantante guatemalteco, lo que generó revuelo y comparaciones cómicas entre su monoplaza A525 y el viejo taxi de la canción.

La gira americana promete acción y emoción para Colapinto y Alpine, y los fanáticos argentinos podrán seguirlo en vivo con los siguientes horarios (hora de Argentina):

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1: 14:30 – 15:30

Clasificación Sprint: 18:30 – 19:15

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14:00 – 14:30

Clasificación: 18:00 – 19:00

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16:00

Con la mirada puesta en los circuitos de Estados Unidos, México y Brasil, Colapinto buscará mejorar su rendimiento y sumar puntos clave en esta parte decisiva de la temporada.