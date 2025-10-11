Corea del Norte presentó un misil que le permitirá atacar varios objetivos y superar sistemas antimisiles

Hwasong-20 fue exhibido durante un desfile militar que contó con la presencia de Kim Jong Un. Desde un palco, dijo que el Ejército "debe evolucionar continuamente como una fuerza invencible".

Hoy 06:16

En un impresionante desfile militar al que asistieron líderes extranjeros, el líder norcoreano Kim Jong Un presentó las armas más poderosas de su ejército, entre ellas un nuevo misil balístico intercontinental que podría estar listo para realizar pruebas en las próximas semanas.

El desfile, que comenzó la noche del viernes y marcó el 80° aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores, destacó la creciente posición diplomática de Kim y su implacable impulso por construir un arsenal capaz de alcanzar de manera viable la zona continental de Estados Unidos y a sus rivales en Asia.

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) informó que en el desfile se presentó un nuevo misil balístico intercontinental aún no probado, llamado Hwasong-20, al que describió como el "sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso".

Entre las armas exhibidas también hubo misiles balísticos de corto alcance, de crucero y supersónicos, que el régimen había descrito anteriormente como capaces de realizar ataques nucleares contra objetivos en la vecina Corea del Sur.

En un discurso pronunciado durante el acto, Kim afirmó que su ejército "debe continuar evolucionando hacia una fuerza invencible que elimine todas las amenazas", aunque no hizo mención directa a Washington o Seúl, según los comentarios publicados por la KCNA.

La agencia estatal también destacó que "cuando el destacamento del misil balístico intercontinental Hwasong-20, el sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso de Corea del Norte, entró en la plaza, el entusiasmo del público alcanzó su punto máximo".

Fue la primera aparición pública de este misil, que algunos expertos anticipan contará con ojivas múltiples, lo que le permitirá atacar varios objetivos de forma simultánea y superar sistemas antimisiles.

Pyongyang ya había hecho mención del nuevo misil balístico intercontinental (ICBM) durante la "prueba final" de su motor de combustible sólido, supervisada por Kim en septiembre. Aunque el Hwasong-20 busca ampliar el alcance y la capacidad destructiva de sus predecesores, aún no ha sido probado, por lo que sus capacidades operativas no pueden confirmarse.

El evento reunió al primer ministro chino, Li Qiang, y al vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev. Sin embargo, destacó la ausencia de Xi Jinping y Vladímir Putin, pese a las especulaciones de que Pyongyang los había invitado directamente.

Medvédev afirmó que en el desfile marcharon las unidades norcoreanas enviadas a Kursk para apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania, según fue citado por la agencia de noticias rusa TASS.

Durante el desfile también se exhibieron misiles hipersónicos, misiles de crucero estratégicos de largo alcance, sistemas antiaéreos, tanques de nueva generación Chonma-20 y lanzacohetes múltiples de 600 milímetros, según informó la KCNA.