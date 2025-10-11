“Mitos y Leyendas: el Sacháyoj”, la nueva propuesta del CCB para los más pequeños

Se trata de un taller literario destinado a niños de 5 a 11 años. Se dictará los días martes y jueves de la próxima semana.

El Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 14 y el jueves 16 de octubre, el taller literario sobre Mitos y Leyendas ¨El Sacháyoj¨, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20:30 y en forma gratuita.

La propuesta tiene por objetivo transmitir a los participantes los mitos y leyendas de Santiago del Estero, como parte de las creencias populares y las enseñanzas que, de ellas, se deben rescatar.

En esta oportunidad, en la primera etapa del taller, con narraciones, figuras y videos conocerán la historia del Sacháyoj.

En la segunda etapa y estimulando el desarrollo imaginario, los niños pondrán de manifiesto su interpretación del tema a través de sus propias creaciones.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.