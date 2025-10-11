Le robaron más de $1 millón a una mujer de Pampa de los Guanacos e investigan a toda su familia

Según relató la víctima, al despertar y revisar su cartera de cuero, descubrió con sorpresa que la gran suma de dinero que había guardado allí había desaparecido.

Hoy 08:12

Una mujer de 36 años denunció el robo de $1.100.000 en su vivienda ubicada en el barrio Canal de la localidad de Pampa de los Guanacos. Según relató la víctima, al despertar y revisar su cartera de cuero, descubrió con sorpresa que la gran suma de dinero que había guardado allí había desaparecido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mujer señaló que el dinero estaba en su cartera, pero cuando la buscó en su lugar habitual, se encontró con que no quedaba nada. Al inspeccionar la cocina, donde había dejado la cartera, no encontró rastros de daños ni señales que indicaran que alguien hubiera ingresado a su vivienda.

Tras la denuncia, el fiscal Dr. Santiago Bridoux tomó conocimiento del hecho y dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación. Se ordenó que todos los residentes de la casa fueran entrevistados para esclarecer el incidente. En caso de que se detectaran contradicciones en las declaraciones de los involucrados, el fiscal solicitó la intervención de personal de Robo y Hurto y Criminalística para profundizar en la investigación y tomar las medidas correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce cómo pudo haberse llevado a cabo el robo sin que hubiera señales de entrada forzada a la vivienda. La policía continúa trabajando en el caso para dar con el o los responsables de este hurto de gran magnitud.