Conocido motociclista Tiktoker sufrió graves heridas tras ser derribado por la policía

Un motociclista conocido en redes sociales como DancingMoto resultó con heridas graves luego de ser embestido por un patrullero de la Policía del Estado de Georgia, en Estados Unidos, cuando intentaba escapar a gran velocidad bajo una intensa lluvia.
El joven, oriundo de Alabama y popular en redes por sus videos de baile, registró el dramático momento con una cámara colocada en su casco. En las imágenes se lo ve circulando a alta velocidad por una ruta de doble mano mientras era perseguido por una patrulla.
Según se observa en la filmación, DancingMoto logró esquivar un primer móvil policial, pero otro le rozó el guardabarros y perdió el control, cayendo violentamente sobre el asfalto mojado. Instantes después, un tercer patrullero lo atropelló, dejándolo gravemente herido.
En el video se escucha al motociclista gritar desde su casco: “¡Me vas a atropellar! ¡Me vas a atropellar!”, segundos antes del impacto. Luego, uno de los oficiales se acerca y lo saca de abajo del vehículo mientras le pide que permanezca quieto.
Las causas de la persecución no fueron informadas por las autoridades. El motociclista fue trasladado de urgencia a un hospital con lesiones potencialmente mortales, según detalló una campaña solidaria publicada en GoFundMe.
DancingMoto
La colecta superó los 6.000 dólares de los 24.000 que se necesitan para cubrir los costos médicos y de rehabilitación.
En las fotos difundidas desde el hospital, DancingMoto aparece con un cuello ortopédico y visibles lesiones por fricción en el hombro y brazo izquierdo.
El influencer cuenta con más de 940 mil seguidores en TikTok y cerca de medio millón en Instagram, donde se hizo conocido por publicar videos bailando con casco y distintos atuendos, desde disfraces hasta pijamas de Hello Kitty. Su identidad real se mantiene en reserva, ya que nunca muestra su rostro en las redes.