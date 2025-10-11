Impactante incendio en Córdoba: un auto se prendió fuego y afectó al Parque Nacional Quebrada del Condorito

Afortunadamente, no hubo heridos, pero varios vehículos resultaron afectados y se siguen combatiendo focos activos.

Hoy 08:47

Un incendio de gran magnitud se desató en la zona de Altas Cumbres, Córdoba, tras el accidente de un auto que se prendió fuego al costado de la ruta. El fuego se propagó rápidamente, afectando al Parque Nacional Quebrada del Condorito y causando una situación alarmante que movilizó a bomberos y aviones hidrantes.

Según Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo de la provincia, el incendio comenzó cuando un vehículo se incendió accidentalmente al borde de la ruta. "La velocidad de propagación del fuego fue muy importante y todo se quemó rápidamente", comentó Schreiner. El fuego alcanzó el área donde varios vehículos de turistas estaban estacionados, afectando a al menos 14 autos que resultaron dañados.

Afortunadamente, no hubo víctimas en este incidente. El vocero también destacó que los turistas que se encontraban caminando dentro del parque fueron evacuados sin mayores problemas. "Algunos no podían volver porque el fuego les cruzó el camino, entonces los rescatistas se metieron para sacarlos", agregó. Un total de 130 personas fueron evacuadas y asistidas por médicos en tres ambulancias.

Aunque el incendio no dejó heridos, la situación sigue siendo complicada. Aún hay focos activos en la zona, y varios bomberos y al menos cinco aviones hidrantes siguen trabajando para controlar el fuego. "Todavía no está contenido ni controlado, hay llamas y fuego, pero no hay riesgo de vida ni de viviendas", informó Schreiner.