Con Maher Carrizo, Argentina va por las semifinales del Mundial Sub 20 ante México

La Albiceleste, con el delantero santiagueño como titular, enfrentará a la Tricolor por los cuartos de final del certamen que se disputa en Chile.

Hoy 09:01

La Selección Argentina Sub 20 enfrentará este sábado desde las 20:00 a México en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por los cuartos de final del Mundial Sub 20. La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, llega con un andar perfecto y un gran rendimiento colectivo, mientras que la Tri también arriba motivada tras golear a Chile.

El conjunto argentino viene de una contundente victoria 4-0 ante Nigeria en los octavos de final, resultado que lo colocó entre los ocho mejores del certamen. En la fase de grupos, Argentina terminó líder del Grupo D, tras vencer 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia.

Una de las figuras del equipo es Alejo Sarco, delantero del Bayer Leverkusen, que lleva cuatro goles en cuatro partidos, tres de ellos abriendo el marcador antes de los 10 minutos de juego. El atacante se ubica segundo en la tabla de goleadores, solo por detrás del estadounidense Benjamín Cremaschi, quien suma cinco tantos.

Sin embargo, Placente sufrió una dura baja: Álvaro Montoro se fracturó la clavícula derecha en el duelo ante Nigeria y no podrá continuar en el torneo. El delantero será operado en las próximas horas.

Por el lado de México, el equipo dirigido por Gilberto Mora —figura de apenas 16 años y autor de tres goles— finalizó segundo en el Grupo C con cinco puntos, tras empatar 2-2 con Brasil y España, y vencer 1-0 a Marruecos. En los octavos, goleó 4-1 a Chile y llega con confianza para intentar eliminar al conjunto argentino.

El probable once de Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio César Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Ian Subiabre o Santino Andino, Maher Carrizo, Gianluca Prestiani; Alejo Sarco.

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos (Chile)

Hora: 20:00 (Argentina)

TV: Canal 7 de Santiago del Estero, D Sports y Telefé