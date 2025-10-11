Rocío Marengo compartió en sus redes sociales una preocupación médica sobre su embarazo

En sus redes sociales, la modelo comparte su día a día como futura mamá, mostrando una faceta más cálida y cercana a sus seguidores, llena de ternura y amor.

Rocío Marengo atraviesa un momento de gran plenitud personal y familiar, mientras espera la llegada de su primer hijo junto a su pareja Eduardo Fort. En sus redes sociales, la modelo comparte su día a día como futura mamá, mostrando una faceta más cálida y cercana a sus seguidores, llena de ternura y amor.

Sin embargo, en un video reciente, la exvedette compartió una experiencia que rompió con la calma del momento. Marengo reveló que los médicos le habían detectado una acumulación de sangre en el útero, lo que generó preocupación en ella, pero aseguró que la situación está siendo monitoreada de cerca.

“Me asusté porque me dieron un pequeño reposo, ¿viste? Por un hematoma. Listo. Entonces, bueno, a cada rato le pregunto a Bebito: ‘Bebito, dame una señal, decime que estás bien’. Pa pa, patea’”, explicó la modelo, visiblemente preocupada, aunque mantuvo su optimismo.

Afortunadamente, los hematomas intrauterinos, que son acumulaciones de sangre dentro del útero, no representan un riesgo para el bebé si son tratados a tiempo. Los médicos explicaron que, dependiendo del tamaño y ubicación de la lesión, la sangre puede ser reabsorbida sin comprometer el bienestar del bebé en gestación. Aunque el proceso pueda causar algo de dolor o incomodidad, la situación de Rocío parece estar bajo control.

Por el momento, Marengo debe guardar reposo, lo que ella ha decidido aprovechar como una oportunidad para reforzar su conexión emocional con su hijo. “No, no, lo amo, lo amo. ¿Entendés que me tocó el mejor hijo del mundo? Porque es espectacular. Se porta rebién. No, divino, divino. Extraño hasta las náuseas, todo extraño, porque todo me lo hizo pasar bien él, todo. Ya lo vamos a tener con nosotros”, expresó emocionada ante sus seguidores.

A pesar de esta pequeña complicación, la futura mamá se mostró ilusionada con la llegada de su bebé y agradecida por la experiencia del embarazo, que le ha permitido vivir momentos especiales junto a su hijo.