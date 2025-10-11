Cambios en las Asignaciones Familiares de ANSES: ¿quiénes quedan fuera por los nuevos límites salariales?

Esta actualización excluye a alrededor del 22% de los trabajadores en blanco, especialmente aquellos en sectores de alto poder adquisitivo.

Desde octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha implementado nuevas actualizaciones para las asignaciones familiares, con el objetivo de alinearlas a las variaciones salariales. Esta actualización excluye a alrededor del 22% de los trabajadores en blanco, especialmente aquellos en sectores de alto poder adquisitivo, tales como cargos directivos, gerenciales, profesionales especializados en informática, marketing, y empleados en el sector bancario y **fintech.

Según la Resolución 318/25, el nuevo tope salarial para acceder a las asignaciones familiares se fijó en $2.403.613 brutos por mes para trabajadores individuales, mientras que el grupo familiar puede llegar a $4.807.226. Aquellos que superen estos montos quedarán excluidos de percibir los beneficios.

En cuanto a los montos específicos para las asignaciones familiares actualizados en octubre, se establecen los siguientes tramos:

Asignación Familiar por Hijo: Hasta $907.793: $58.631 De $907.793,01 a $1.331.368: $39.548 De $1.331.368,01 a $1.537.111: $23.920 De $1.537.111,01 a $4.807.226: $12.340

Hijo con discapacidad: Hasta $907.793: $190.902 De $907.793,01 a $1.331.368: $135.050 Más de $1.331.368: $85.234

Asignación por cónyuge: $14.223 (siempre que no se supere el límite general).

(siempre que no se supere el límite general). Asignación por maternidad: Calculada según el salario bruto de la trabajadora, sin límite del grupo familiar.

Calculada según el salario bruto de la trabajadora, sin límite del grupo familiar. Asignaciones por nacimiento, adopción o matrimonio: Nacimiento: $68.341 Adopción: $408.616 Matrimonio: $102.330



Además, la asignación prenatal sigue los mismos valores y tramos que la Asignación Familiar por Hijo.

Este nuevo ajuste ha generado controversia debido a que deja fuera a sectores que tradicionalmente forman parte de la clase media y alta. Según los datos de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que en julio alcanzó los $1.510.680, aquellos que tienen ingresos cercanos a los $1.600.000 se encuentran por debajo del límite para percibir las asignaciones, aunque su salario esté cerca de los topes establecidos.

Por otro lado, ANSES aclaró que si alguno de los miembros del grupo familiar supera el tope salarial establecido, el derecho a recibir las prestaciones será anulado para toda la familia.

Los trabajadores interesados en saber si tienen derecho a cobrar las asignaciones familiares pueden hacerlo a través del sitio oficial de ANSES. Solo necesitan ingresar su número de CUIL y algunos datos personales. El sistema informará si la prestación está activa y la fecha de cobro correspondiente.

A mayo de 2025, se registran en total 13,211 millones de trabajadores dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre los cuales 10,110 millones son trabajadores asalariados registrados y 3,101 millones son independientes, como monotributistas o autónomos. De estos, aquellos que se encuentren dentro de los límites salariales fijados podrán seguir accediendo a las asignaciones familiares.