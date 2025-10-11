Dos sujetos borrachos se pelearon y uno de ellos terminó con una grave herida en un pulmón

Profesionales de la salud no descartan la extirpación del órgano afectado. La pelea tuvo lugar en el barrio Parque de la Capital santiagueña.

Hoy 09:24

Un hombre del barrio San Francisco lucha por su vida en la sala de Terapia Intensiva del Hospital Regional, a donde ingresó con graves lesiones que comprometen su pulmón izquierdo.

El hecho se conoció en las últimas horas, cuando un hombre de 41 años se presentó en la Comisaría Primera e informó que su tío, a quien identificó como Luis Alberto Ibáñez, de 59 años, se encontraba grave en el mencionado nosocomio.

Según explicó, cerca de las 21.30 su tío, mientras se encontraba ingiriendo bebidas con alcohol en inmediaciones de Jujuy y Únzaga del barrio Parque, recibió una despiadada golpiza por parte de un sujeto apodado "Pechuga".

Aparentemente, la víctima y "Pechuga", ambos en estado de ebriedad, habían iniciado una conversación la cual acabó cuando acusado comenzó a darle golpes a Ibáñez en diferentes partes del cuerpo.

Marcos explicó que según vio en las cámaras de seguridad de un inmueble de la zona, "Pechuga", al derribar al piso a la víctima le dio varias "patadas" en el pecho lo que le provocó una grave lesión en el pulmón izquierdo.

El joven expresó que su familiar ingresó al hospital Regional Ramón Carrillo con el mencionado órgano comprometido y que los galenos le informaron que se drenó varios litros de sangre y "si no mejora se le extirpará un pulmón".

La fiscal Celia Mussi tomó conocimiento del hecho y ordenó que el médico de Sanidad examine a la víctima y que los policías secuestren las imágenes de las cámaras que captaron el momento del ataque.