Independiente BBC venció a Fusión Riojana en su primer amistoso de pretemporada

El elenco santiagueño se impuso este viernes como visitante por 85-83.

Hoy 09:36

Independiente BBC comenzó con el pie derecho su preparación para la nueva temporada al vencer este viernes como visitante a Fusión Riojana por 85-83, en un encuentro disputado en la capital riojana. El equipo santiagueño mostró carácter y solidez a pesar de contar con cuatro bajas importantes.

Desde el arranque, el conjunto dirigido por Renzo Rovner impuso su ritmo y se quedó con el primer cuarto por 21-19, mostrando pasajes de buen básquet y efectividad en ataque. Sin embargo, en el segundo período el local reaccionó, aprovechó su puntería desde el perímetro y se llevó el parcial 27-23, para cerrar la primera mitad arriba 46-44.

En el tercer cuarto, Independiente volvió a tomar el control del juego. Con el regreso de los titulares, elevó su intensidad defensiva y logró administrar mejor sus ofensivas para cerrar el período 71-65 a su favor. En los minutos finales, el partido se volvió punto a punto, pero el “Rojo” mantuvo la calma y encontró en Amicucci su principal referencia ofensiva.

El experimentado pivote fue la gran figura del partido con 29 puntos, mientras que Ledesma aportó 18. En la jugada decisiva, Kalalo clavó un triple determinante para sellar la victoria santiagueña 85-83 en un cierre electrizante.

Con esta ajustada victoria, Independiente BBC arranca de la mejor manera su pretemporada 2025/26, de cara a los desafíos que se avecinan en la Liga Argentina de Básquet.