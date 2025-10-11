Ingresar
La intendente Fuentes participó de la Expo Urbana en el parque Mama Antula

La jefa comunal recorrió el lugar que estuvo colmado de familias y grupos de amigos. La Expo Urbana 2025 convocó a expresiones artísticas, deportivas y culturales de la ciudad.

Hoy 09:37

En el lugar, la jefa comunal tomó contacto con los jóvenes y niños que participaron de las mesas de ajedrez, del atletismo, de la muestra de arte urbano y en el escenario donde se llevó adelante el breek dance y se presentaron grupos locales de música.

Durante la expo, también se realizaron juegos de tenis de mesa, muestras en la pista de skate, básquet 3x3 y muro de escalada.

Allí,  la intendente agradeció la participación de entidades y ONG, de los chicos y a la organización por formar parte del evento y disfrutar de “un lugar recuperado para toda la comunidad”.

Resaltó que el Parque “Mama Antula” es un espacio verde que al igual que las demás plazas y parques están pensados para el uso de las familias, un lugar seguro y en especial de integración social que los santiagueños se merecen.

Durante, su presencia en el Parque, estuvo acompañada por el subsecretario de Educación y Desarrollo Social de la Municipalidad de la Capital, Mauro Kalinski, y del director de la Juventud, Luis Llanos.

