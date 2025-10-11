Tres personas fueron detenidas en Pozo Hondo tras conducir una camioneta con documentos adulterados

El vehículo tenía pedido de secuestro por robo en Buenos Aires.

Efectivos del Puesto de Control de Pozo Hondo realizaron un operativo que permitió la recuperación de una camioneta Volkswagen Amarok V6, con pedido de secuestro activo por robo, ocurrido en la provincia de Buenos Aires el 18 de septiembre. La detención y verificación del vehículo fueron realizadas durante la noche del viernes.

Alrededor de las 23, los uniformados detuvieron la marcha del rodado, que circulaba por la zona. La camioneta era conducida por un hombre de 31 años, acompañado por una mujer de 24 y otro hombre de 56, todos oriundos de diferentes localidades de la provincia.

Al solicitar la documentación del vehículo, el conductor presentó una cédula identificatoria falsificada, lo que generó dudas en los efectivos. Para verificar la autenticidad de la documentación, se solicitó la presencia de un testigo y se llevó a cabo una inspección técnica en la planta verificadora policial.

La verificación reveló que, si bien el dominio correspondía a una camioneta de características similares, el número de chasis y motor no coincidían. El análisis posterior confirmó que el número de chasis adulterado correspondía a un vehículo denunciado como robado en Adrogué.

Ante esta confirmación, se informó a la autoridad judicial, quien ordenó el secuestro del vehículo y la detención preventiva de los tres ocupantes hasta que se determine su situación procesal.

La camioneta fue trasladada a sede policial, donde continuarán las investigaciones para determinar las circunstancias en que fue sustraída y si está vinculada a otros hechos delictivos.