Talleres se quedó con un duelo clave por la permanencia y hundió a Gimnasia en el Bosque

En un choque importante por la zona baja, el conjunto cordobés se quedó con los tres puntos ante el Lobo con un agónico 2-1 en La Plata.

Hoy 18:10

En el desahogo de Augusto Schott, autor del gol del triunfo, se reflejó la emoción de todo el pueblo Matador. Presionado por la victoria de San Martín de San Juan, el equipo de Carlos Tevez estaba obligado a ganar. Y cumplió: en la última jugada del partido, Talleres venció 2-1 a Gimnasia, quedó a seis puntos de Aldosivi y tomó aire en la apretada pelea por escapar de la zona baja de la tabla anual.

Fue un partido acorde a la realidad de ambos: un Talleres que juega con la calculadora en la mano y un Gimnasia que, tras esta derrota, quedó a seis puntos de San Martín (SJ) y empieza a mirar con preocupación la zona roja. El encuentro fue trabado, desprolijo y con más empuje que buen fútbol. Lo mejor llegó en los primeros minutos: al 1’, Girotti abrió el marcador tras un gran centro de Baez, cortando una racha de ocho meses sin convertir. Pero la alegría duró poco: a los 6’, el Mago Merlini puso el 1-1 que se mantuvo hasta el final.

Con el empate, ambos equipos buscaron proponer, aunque con poca precisión. En el cierre del primer tiempo, Talleres fue algo más gracias a una mejor elaboración en ofensiva. Galarza, Ortegoza y Cáceres lograron conectar y generar juego, aunque lejos del arco rival. Cuando el Matador se acercó, Insfrán respondió con seguridad para sostener al Lobo en partido.

Impulsado por su gente, que ya palpita el clásico ante Estudiantes, Gimnasia levantó su nivel en el complemento. Augusto Max fue clave en la recuperación y la distribución, pero la falta de efectividad le jugó en contra. Y en la última jugada, una contra letal encontró a Schott, que definió cruzado y le dio a la T una victoria vital.

Ganó y respira Talleres, en una pelea que sigue al rojo vivo y en la que, de a poco, también Gimnasia empieza a complicarse.

TEMAS Club de Gimnasia y Esgrima La Plata Club Atlético Talleres de Córdoba Liga Profesional de Fútbol

