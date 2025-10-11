Racing visita a Banfield buscando volver al triunfo para acercarse a los playoffs

La Academia enfrenta al Taladro en el Sur bonaerense por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Hoy 10:17

Banfield y Racing Club se enfrentarán este sábado desde las 18:00 en el Estadio Florencio Solá, por la duodécima fecha del Torneo Clausura, en un duelo que marcará el reencuentro de ambos con su gente y la presencia de hinchas visitantes. Tanto el Taladro como la Academia atraviesan un presente irregular y comparten un mismo problema: llevan tres partidos consecutivos sin convertir goles.

El equipo de Julio César Falcioni vive un semestre de altibajos. Tras una pequeña racha positiva de tres triunfos en cuatro encuentros, Banfield volvió a caer en un bache futbolístico. Acumula tres partidos sin ganar —con derrotas ante Huracán y Godoy Cruz, más un empate con Unión—, pero aún conserva chances de acercarse a la zona de playoffs si logra sumar los tres puntos este sábado. El Florencio Solá, que actualmente también alberga encuentros de la Copa Libertadores Femenina, recibirá un clima especial por la vuelta del público visitante.

Por su parte, Racing llega golpeado tras la eliminación en la Copa Argentina a manos de River Plate, en un encuentro que terminó con un gol de Maximiliano Salas y dejó al conjunto de Gustavo Costas sin una de sus principales aspiraciones del semestre. A ese traspié se suman los empates sin goles frente a Independiente en el clásico y ante Independiente Rivadavia, extendiendo la sequía ofensiva a tres compromisos consecutivos. Sin embargo, la Academia intentará levantarse con el impulso de sus 5.600 hinchas que la acompañarán en el Florencio Solá, y empezar a recuperar confianza antes de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

El encuentro marcará además el regreso de Gabriel Arias al arco tras siete partidos, aprovechando la ausencia de Facundo Cambeses, convocado por la Selección Argentina.

Antes del inicio del partido, se realizará un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, exentrenador de Boca y de varios clubes argentinos, fallecido el miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer.

Hora: 18:00

Estadio: Florencio Solá

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: José Carreras