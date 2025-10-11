Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 OCT 2025 | 37º
X
Somos Deporte

En vivo: Racing visita a Banfield buscando volver al triunfo para acercarse a los playoffs

La Academia enfrenta al Taladro en el Sur bonaerense por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Hoy 17:25

Banfield y Racing Club se enfrentarán este sábado desde las 18:00 en el Estadio Florencio Solá, por la duodécima fecha del Torneo Clausura, en un duelo que marcará el reencuentro de ambos con su gente y la presencia de hinchas visitantes. Tanto el Taladro como la Academia atraviesan un presente irregular y comparten un mismo problema: llevan tres partidos consecutivos sin convertir goles.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Banfield de La Banda Liga Profesional de Fútbol Racing Club

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detienen a sujetos por el robo de animales caprinos y porcinos
  2. 2. Tragedia en La Banda: un joven de 26 años murió electrocutado en el barrio San Fernando
  3. 3. Allanamientos por drogas en el barrio Sarmiento: secuestraron una millonaria suma y cocaína
  4. 4. Dos sujetos borrachos se pelearon y uno de ellos terminó con una grave herida en un pulmón
  5. 5. Recuperaron una moto sustraída en Av. Libertador: el delincuente abandonó el rodado y logró escapar
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT