En vivo: Racing visita a Banfield buscando volver al triunfo para acercarse a los playoffs

Hoy 17:25

Banfield y Racing Club se enfrentarán este sábado desde las 18:00 en el Estadio Florencio Solá, por la duodécima fecha del Torneo Clausura, en un duelo que marcará el reencuentro de ambos con su gente y la presencia de hinchas visitantes. Tanto el Taladro como la Academia atraviesan un presente irregular y comparten un mismo problema: llevan tres partidos consecutivos sin convertir goles.

