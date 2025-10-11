Stefi Roitman admitió una crisis matrimonial con Ricky Montaner

Luego de que circularan versiones de infidelidad y separación, la modelo admitió que la pareja vive una etapa de cambios e inestabilidad.

Hoy 10:14

Tras varias idas y vueltas, rumores y hasta versiones de infidelidad, Stefi Roitman admitió que atraviesa una crisis en su matrimonio con Ricky Montaner. Lejos de abordar la situación con tristeza y angustia, la modelo dio detalles de la situación y explicó qué motivó esta diferencia de opiniones entre ambos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo sucedió cuando la joven visitó el podcast Tomatelo con vino y abrió las puertas de su intimidad. “En qué momento él iba a esperar que yo le diga: “Mirá, mi amor, este año me voy a ir a vivir a Madrid”. Crisis, charla con mi esposo. Mi amor, necesito salir a comerme el mundo de nuevo, porque me lo estaba comiendo, pero de un lugar más cómodo”, comenzó explicando.

Luego, Roitman resaltó la importancia de la familia, el amor que siente por el proyecto creado junto a Ricky y la manera en la que trabajan sus diferencias: “Que está bien también. Repito, hay algo que alimenté ahí que fue muy importante para tener la familia que tengo, la pareja que tengo. O sea, lo que yo he creado con él es de las cosas que más orgullosa me hace sentir. En una pareja donde hay comunicación, hay respeto, admiración, porque el amor está como, bueno, amor seguro, pero voy a algo más específico, como una construcción de a dos de: ‘Te estoy eligiendo, loco’. O sea, vamos a construir esto como dejando al otro también esa individualidad tan importante”.

En su análisis, la actriz también se refirió su esencia personal y a la importancia de contar con el apoyo de su esposo: “Yo soy una persona muy libre, soy una persona muy independiente desde siempre, pero él me ha conocido en un contexto diferente. O sea, sí libre y sí independiente, nunca deja de ser. Eso se nota, pero yo estoy materializando lo que me pide el alma. Y el apoyo es muy importante de una persona que amás”.

Durante la entrevista, Stefi también confesó cómo se sentía al pertenecer a la familia Montaner y las consecuencias que esto genera: “La familia de Ricky es maravillosa, pero trae mucha exposición. Mi esposo es cantante, tiene un dúo con el hermano, son muy conocidos, Mau y Ricky. Entonces, eso trajo más exposición. Y yo estaba muy acostumbrada a la exposición como lo lindo de eso”.

Para cerrar la charla, la joven se refirió al hate que recibió a partir de convivir con su esposo en la pandemia: “La verdad es que no tengo mucho hate, por no decir que casi no siento tanto eso. Pero antes, imaginate, menos. Cuando me pongo de novia con él, cuarentena, toda la familia empezamos a hacer muchos contenidos juntos en cuarentena. Todo era muy divertido, todo es nuevo. Y yo ya venía compartiendo muchas cosas en Instagram y venía trabajando y venía haciendo un montón de cosas en Argentina. Y yo venía con eso, pero trajo más hate, más...te juzgo porque estás con él. O sea, te estoy prejuzgando y no te conozco, pero es gratis. Entonces, sí me tocó en algún punto empezar a separar: “Bueno, esto no lo voy a mostrar más”, pero a la vez, bueno, mis redes sociales o cómo hablo en mi podcast o cómo hablo acá. Y yo no sé si tengo tanto escondido”.

Lejos de esta situación, días atrás, Stefi vivió un momento de incomodidad durante una entrevista con Sebastián Yatra. La influencer intentaba destacar la buena relación que el colombiano había tenido con los Montaner cuando lanzó una frase que generó risas inmediatas: “Hay un par de cosas que he sabido tuyas porque somos amigos. Te vas a hacer muy amigo de mi esposo, de Mau. De hecho…”. Apenas se dio cuenta de la confusión, estalló en carcajadas y rápidamente se corrigió con un: “¡No! ¡No!”.

La situación fue celebrada en el estudio. El cantante no dejó pasar el momento y lo convirtió en una broma recurrente: “Marica, huevón, este es el mejor momento del vlog”, aseguró, mientras Roitman seguía riéndose de sí misma: “Ay, chicos, ella no sabe con quién está casada. Perdón a toda la gente. ¡Descubrieron que no es Ricky!”. Lejos de incomodarse, la actriz decidió redoblar la apuesta y en tono de chiste lanzó: “Bueno, la verdad es que estoy casada con Mau. Lo han descubierto. Y Apolo es mi hijo”.