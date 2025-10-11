Belgrano y Estudiantes se enfrentan en un partido crucial por la clasificación

El Pirata recibe al Pincha en Córdoba por la fecha 12 de la Liga Profesional.

Hoy 11:06

En el Estadio Julio César Villagra, Belgrano enfrentará este sábado a las 22:15 a Estudiantes de La Plata, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El Pirata buscará hacerse fuerte en Alberdi tras el empate en el clásico cordobés, mientras que el Pincha intentará recuperarse después de un duelo con polémicas ante Barracas Central. El encuentro contará con un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, ídolo de Estudiantes y figura del fútbol argentino.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski viene de igualar 0-0 frente a Talleres en el Mario Alberto Kempes, en un clásico que volvió a quedar sin goles por sexta vez consecutiva. “Ninguno de los dos lo quiso perder, pero los que estuvimos más cerca del triunfo fuimos nosotros”, analizó el Ruso Zielinski tras el encuentro. Con ese punto, Belgrano quedó a una unidad de los playoffs y mantiene la expectativa alta, mientras espera la confirmación del cruce ante Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Argentina, su principal objetivo del semestre. Para este partido, el Pirata tendrá las bajas de Alexis Maldonado (lesión), Lucas Zelarayán (Selección de Armenia) y Bryan Reyna (Perú).

Por su parte, Estudiantes llega con bronca tras el 1-1 frente a Barracas Central en La Plata, un partido repleto de polémicas arbitrales. En conferencia de prensa, Eduardo Domínguez apuntó duramente contra el árbitro Nazareno Arasa: “Le pregunté si dormía tranquilo. Yo estaba muy triste, sigo triste”. El Pincha acumula un solo triunfo en los últimos siete partidos, aunque sigue prendido en la lucha con 17 puntos y se mantiene como uno de los animadores de la zona.

La noche en Alberdi también estará atravesada por la emoción. El fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ocurrido el miércoles, unió a todo el fútbol argentino en el recuerdo de una figura entrañable. En sus redes oficiales, Estudiantes lo despidió con un mensaje sentido: “Hasta siempre, Miguel querido. Hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución”. Russo jugó toda su carrera profesional en el Pincha, siendo uno de los grandes símbolos del club platense.

Probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Fabricio Pérez, Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 22:15

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Germán Delfino

Estadio: Julio César Villagra